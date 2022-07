Aichach-Friedberg/Mering

13.07.2022

Keine Barzahlung mehr: Änderung an der Grüngutsammelstelle löst Ärger aus

Plus Thomas Glas aus Mering staunte nicht schlecht, als er für sein Grüngut bar bezahlen wollte. Seit Anfang des Jahres ist nur noch Kartenzahlung im Landkreis möglich.

Von Eva Weizenegger

Glas wollte an der Grüngut- und Bauschuttannahmestelle in Mering Grünschnitt abliefern. Als er die fälligen Gebühren von 20 Euro in bar bezahlen wollte, sagte ihm der Mitarbeiter, dass dies nicht mehr möglich sei. Er könne lediglich mit der EC-Karte bezahlen. "Das kann doch wohl nicht sein, dass ein in Deutschland zugelassenes öffentliches Zahlungsmittel wie der Euro an einer von der öffentlichen Hand betriebenen Dienstleistungsstelle nicht angenommen wird", sagt Glas. Vor allem könne nicht vorausgesetzt werden, dass jeder Bürger oder jede Bürgerin Bankkarte besitze. "Das kann von keinem Menschen verlangt werden", so Glas. Er weiß von Gerichtsurteilen, die Firmen und Bankhäuser dazu aufgefordert haben, Bargeld anzunehmen.

