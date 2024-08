Kichern im Lippgarten: Das hat es mit dem Lachyoga in Mering auf sich

Freitag ist Lach-Tag, zweimal ist dies im Rahmen des Sommer-Gesundheitsprogramms im Lippgarten der Fall. Wer zuletzt vor dem Wochenende noch einmal spontan zum Kneippen vorbeikam, der staunte womöglich über das Kichern und Glucksen, das unter den Bäumen im hinteren Parkbereich zu hören war. Hatte das mit der Cannabislegalisierung zu tun oder saß da ein Grüppchen mit der Bierflasche in der Hand? Fehlalarm: Es waren Besucherinnen und Besucher, die sich beim Lachyoga mit Martina Neumair einen „Lachcocktail“ eingeschenkt hatten. So fröhlich es in der Gruppe zugeht – es hat auch einen wissenschaftlichen Hintergrund, denn Lachen ist erwiesenermaßen wertvoll für die Gesundheit.

Heike John