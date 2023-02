Mering

Kinder laufen vor weißem Kleintransporter davon

Der Fahrer eines Kleintransporters sprach am Samstag zwei Kinder in Mering an. Die liefen voller Angst davon.

Für ziemliche Aufregung sorgte am Samstag ein Vorfall in Mering. Ein unbekannter Autofahrer eines Kleintransporters hielt am Straßenrand an und wollte zwei Kinder im Alter von acht und zehn Jahren ansprechen. Die Kinder entfernten sich aber sofort und baten eine Passantin um Hilfe. Die verständigte Polizeistreife ging jedoch nicht von einem Entführungsversuch aus. (AZ)

