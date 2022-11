Kolpingkapelle Mering vertreibt den Herbstblues

Im Erlebachsaal in Kissing präsentierte sich die Kolpingkapelle Mering in Bestform. Auch die Solisten glänzten und es gibt Standing Ovations.

Beim Herbstkonzert der Meringer Kolpingkapelle erlebten die Zuhörer - ausnahmsweise im Erlebachsaal in Kissing - ein denkbar abwechslungsreiches Programm. Dirigent Philipp Kufner führte sein Blasorchester gekonnt durch die anspruchsvollen Musikstücke.

Kissings Bürgermeister Reinhard Gürtner hatte sich über die Anfrage der Kolpingkapelle Mering nach einem Spielort gefreut. Auch wenn kleine Erweiterungen auf der Bühne des Erlebachsaals gemacht werden mussten, das zahlreiche Publikum und die 62 Mitglieder der Kolpingkapelle waren überrascht von der guten Akustik.

Vorsitzender Ruf begrüßt zum Konzert der Meringer Kolpingkapelle

Nach der Begrüßungsrede des Vorsitzenden, Hans-Dieter Ruf, wurde das genussreiche Konzert mit „Prozession der Ritter“ aus der Oper Mlada von Nikolai Rimski-Korsakow eröffnet und die Ritter schienen förmlich auf der Bühne zu marschieren. Petra Stangl und Simon Hirschberger führten informativ durch das Programm.

Danach folgte die „Second Suite in F“ von Gustav Holst. Der finale Satz Nr. 4 „Fantasy oft he Dargason“ beginnt mit einem Saxophon-Solo. Dieses Thema wird später von verschiedenen Registern des Orchesters immer wieder aufgriffen. Geschickt wird in der Mitte des Stückes ein zweites Thema aufgegriffen, das bis zum Ende mit dem Ersten konkurriert. Herzlicher Applaus war den Interpreten sicher.

Links freut sich Komponist Franz Watz zusammen mit Ludwig Ortlieb neben Philipp Kufner und Hans-Dieter Ruf über die gelungene Aufführung der Komposition zum 100-jährigen Jubiläum. Foto: Manuela Rieger

Das Herbstkonzert ist auch immer wieder ein Erproben neuer Literatur. "Bacchus on blue ridge" von Joseph Horovitz war das Hauptwerk des ersten Teils vor der Pause. Bacchus, der Gott des Weines kehrt dem Olymp den Rücken und begibt sich zum Wochenendurlaub in die Berge Virginias. Er gibt sich dem Country-Stil hin, bis ihm die torkelnden Beine durcheinandergeraten. Ein Meister seines Faches schuf hier ein bedeutendes Werk, dass die Kolpingkapelle Mering mit Bravour umgesetzt hat.

Ein Novum überzeugt das Publikum in Kissing

Der zweite Teil eröffnete mit einer Uraufführung: "Ein musikalisches Jahrhundert" - ein Jubiläumsmarsch von Franz Watz zum 100. Geburtstag der Kolpingkapelle im letzten Jahr. Zur Freude aller war der Komponist anwesend und Phillipp Kufner bedankte sich noch einmal. Auch Sponsor Ludwig Ortlieb weilte unter den Gästen.

Beschwingt wurde weitergespielt. "My fair Lady" war zu hören und ein Spaziergang über den Montmartre war angesagt. Der Japaner Toshio Mashima ließ sich vom unwiderstehlichen Genre des Chansons bezaubern und zu diesem Medley inspirieren. In einem Medley wurden außerdem Frank-Sinatra-Hits von New York New York, Somethin' Stupid, Fly Me to the Moon bis zu My Way interpretiert. Das Publikum war sich einig, einen besonderen Musikabend miterlebt zu haben und dankte mit langem Applaus.