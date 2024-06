Nach Tod einer Radfahrerin: Schon wieder ein schwerer Unfall auf der AIC12

Am Montag wird eine Frau auf dem Radweg zwischen Mering und Kissing von einem Auto erfasst. Jetzt wird auf derselben Strecke eine Motorradfahrerin verletzt.

Für große Betroffenheit sorgte der Tod einer Radfahrerin zwischen Mering und Kissing. Ein Autofahrer hatte am Montag auf der AIC12 von Mering kommend die Kontrolle über sein Auto verloren und die Frau auf dem Radweg erfasst. Am Mittwochnachmittag ereignete sich nun schon wieder ein schwerer Unfall auf derselben Strecke.

Bei Unfall auf der AIC12 wird Motorradfahrerin verletzt

Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Vorfall gegen 15.05 Uhr auf Höhe Ottomühl. Ein Pkw-Fahrer fuhr aus der Ausfahrt Ottomühl heraus und übersah eine Motorradfahrerin, die auf der AIC12 von Mering in Richtung Kissing unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, wobei die Motorradfahrerin verletzt wurde und in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Es entstand Sachschaden am Motorrad und am Pkw in Höhe von ca. 10.000 Euro. Die AIC12 musste für etwa 30 Minuten gesperrt werden. (AZ)

