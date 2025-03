Mit dem Theaterbus zum Musical und zum Krimi

Auch in dieser Saison bietet das Staatstheater Augsburg mit seinem Theaterbus wieder eine Fahrgelegenheit für Besucherinnen und Besucher aus dem Umland zu bestimmten Aufführungen. Die Seniorenbeauftragten und Quartiersmanager aus den drei Gemeinden Kissing, Mering und Ried setzen ihre Kooperation vom Vorjahr fort und machen es möglich, dass dieser Service für ihre Seniorinnen und Senioren wieder zweimal genutzt werden kann.

Am Samstag, 3. Mai, bringt der Augsburger Theaterbus seine Gäste zu Agatha Christies „Mord im Orientexpress“ in den Martini-Park und am Donnerstag, 26. Juni, zum Musical „Evita“ von Andrew Lloyd Webber & Tim Rice auf die Freilichtbühne. „Für jede Aufführung haben wir jeweils ein Kontingent von 50 Karten, das wir auf unsere drei Gemeinden aufteilen“, erklärt Brigitte Dunkenberger, Quartiersmanagerin im Kissinger Seniorenbüro. Zusammen mit dem Seniorenbeauftragten Peter Wirtz organisiert sie die Mitfahrt für Kissinger Bürgerinnen und Bürger.

Theaterbus fährt zwei mal zu Vorstellungen in Augsburg

Auch die Meringer Seniorenbeauftragte Christine Maier freut sich, dass dank der guten Kooperation mit den beiden Nachbargemeinden wieder zwei Fahrtangebote von Mering nach Augsburg möglich sind. „Mit der Nachfrage aus einer Gemeinde allein würden wir einen Bus mit 50 Plätzen eher nicht voll bekommen“, vermutet sie. Auch die Rieder Quartiersmanagerin Claudia Bordon-Vieler hat ihrer Klientel im aktuellen Seniorenblatt die zwei Theaterbesuche angekündigt. Eine telefonische Anmeldung ist bereits möglich und die Karten müssen auch im Voraus bezahlt werden, damit das Kontingent vom Augsburger Staatstheater geliefert wird.

Icon Vergrößern Quartiersmanagerin Brigitte Dunkenberger (Bildmitte) und die Seniorenbeauftragten Peter Wirtz und Christine Maier freuen sich, dass durch die Kooperation von Kissing, Mering und Ried wieder ein Theaterbus fährt. Nicht im Bild Claudia Bordon-Vieler. Foto: Heike John Icon Schließen Schließen Quartiersmanagerin Brigitte Dunkenberger (Bildmitte) und die Seniorenbeauftragten Peter Wirtz und Christine Maier freuen sich, dass durch die Kooperation von Kissing, Mering und Ried wieder ein Theaterbus fährt. Nicht im Bild Claudia Bordon-Vieler. Foto: Heike John

Die Kosten für eine Theaterkarte inklusive der Busfahrt belaufen sich bei „Mord im Orientexpress“ auf 39,50 Euro und für das Musical „Evita“ auf 45,50 Euro. Vergangenes Jahr musste die Aufführung der Freilichtbühne wegen Starkregen abgebrochen werden, die Stimmung im Bus sei trotzdem gut gewesen, berichtet Brigitte Dunkenberger. „Viele unserer Senioren freuen sich schon darauf, durch das Angebot des Besucherservices im Augsburger Staatstheater wieder zu einem Theater- oder Musicalbesuch zu kommen“, weiß Peter Wirtz. Er will sich dafür einsetzen, dass es in Kissing eventuell eine zweite Zustiegshaltestelle gibt.

„Die genauen Abfahrtszeiten und die jeweiligen Haltestellen werden bei Bezahlung der Theaterkarte(n) noch angegeben“, informiert Brigitte Dunkenberger. Da die Theaterbusse recht hohe Einstiegsstufen haben und vom Busparkplatz bis zur Aufführungsstätte auch einige Meter zu laufen sind, ist die Mitfahrt für Mobiltätseingeschränkte nicht zu empfehlen. Bei größerer Nachfrage gibt es auch eine Warteliste, falls jemand kurzfristig ausfällt.

Gute Kooperation bei der Seniorenarbeit im Landkreis

„Die Kooperation zwischen unseren Gemeinden in der Seniorenarbeit im Landkreis ist einfach klasse“, findet Claudia Bordon-Vieler. Neben den Vernetzungstreffen tausche man sich auch bei regelmäßigen Telefonaten immer wieder aus und gibt einander Hilfestellung, Ideen und Anregungen. Auch die neue Quartiersmanagerin in Friedberg und ihr neuer Kollege aus Mering seien schon in den Kreis einbezogen. Die Rieder Quartiersmanagerin wurde bereits von ihren Senioren angesprochen, wann es wieder einen Discobesuch für 60+ im „Boandl“ gibt. Geplant ist das Tanzergnügen beim Ittlinger für Juli, so kündigt Claudia Bordon-Vieler an. „Die beiden Veranstaltungen im letzten Jahr waren so eine Gaudi, da freuen sich viele Gäste aus Mering, Kissing und auch unserer Riederinnen und Rieder wieder drauf“.

Info und Anmeldung Kissing: Peter Wirtz und Brigitte Dunkenberger, Tel. 08233/2120125, Bezahlung der Karten: 9. April von 9.30 bis 11.30 im Mehrgenerationenhaus, Nelkenstr. 18. Mering: Christine Maier, Tel. 08233/4917, per Mail info@awo-mering.de. Bezahlung der Karten mittwochs von 17 bis 19 Uhr im Büro des AWO-Begegnungszentrums, Bahnhofstr. 17. Ried: Claudia Bordon-Vieler, Tel. 0173-8729509. Bezahlung am 10. April von 14 bis 18 Uhr im Seniorenbüro der Gemeindeverwaltung.