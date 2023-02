Mering, Kissing

vor 32 Min.

Wie kommen die Ehrenamtlichen mit den steigenden Flüchtlingszahlen zurecht?

Immer mehr Flüchtlinge kommen in Deutschland an. Auch in Mering und Kissing steigen die Zahlen. Viele Ehrenamtliche helfen mit, um den Geflüchteten den Neuanfang zu erleichtern.

Plus Nach Mering und Kissing kommen wieder mehr Flüchtlinge. Bei der Tafel Mering hat sich die Kundenzahl seit dem Ukrainekrieg und der Wirtschaftskrise verdoppelt.

Von Heike Scherer

Maureen Lermer betreut in Mering derzeit mit ihrem Team von fünf Helfern und Helferinnen und dem Lehrerteam um Ingo und Ursula Reiser 90 Flüchtlinge. 25 neue sind in den Monaten Oktober bis Dezember 2022 hinzugekommen. Sie wohnen in Mering, in Mering St. Afra, in Unterbergen und Schmiechen, aber auch in Privatfamilien. Nicht alle sind Flüchtlinge, auch Bürger aus anderen EU- und Nicht-EU-Ländern werden von der Asylkoordinatorin und ihrem Helferteam betreut. „Wir brauchen neue Unterstützung, weil wir die Aufgaben umstrukturieren. Ich schreibe gerade ein Regelwerk zum Nachschauen für die neuen Helfer und Helferinnen“, erklärt Maureen Lermer.

