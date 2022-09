Mering

vor 47 Min.

Kissinger Parkstüberl überwintert in Mering

Plus Wegen umfangreicher Umbaumaßnahmen ihrer Räumlichkeiten im Reitpark Mergenthau ziehen Lisa und Florian Wolferseder mit ihrem Parkstüberl vorübergehend in die „Alte Welt“.

Von Heike John

„Parkstüberl Mergenthau goes Alte Welt“, so kündigten Lisa und Florian Wolferseder in den sozialen Medien die Veränderung an. Die Nachricht vom Umzug ihrer Kissinger Gastronomie nach Mering ging um wie ein Lauffeuer. Vorübergehend will das Wirtsehepaar seinen gut laufenden Restaurantbetrieb im Reitpark Mergenthau jedoch in den Räumen der Alten Welt in Mering fortsetzen. „Wir waren auf der Suche nach einem Winterquartier, denn aufgrund der aktuellen Situation sind die umfangreichen Umbaumaßnahmen unseres Innenbereichs noch nicht abgeschlossen“, erklärt Florian Wolferseder.

