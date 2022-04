Kita St. Margarita in Mering will ihren Außenbereich neu gestalten

Die Erlöse aus dem aktuellen Osterbasar sollen in die Gartenanlage fließen. Dafür haben Kinder und Erzieherinnen in den vergangenen Wochen fleißig gebastelt.

Dekorativ an Zweigen, in Vasen und auf kleinen Tischen präsentiert der Kindergarten St. Margarita den Eltern und Besuchern , was die Kinder mit ihren Erzieherinnen in den vergangenen Wochen getöpfert, geklebt, bemalt oder ausgeschnitten haben. Viele Wochen waren sie produktiv, um beim Osterbasar ein großes Angebot zum Verkauf anbieten zu können. Fröhliche Osterhasengesichter, zarte Blütenvasen, genähte Stoffhasen, bunte Hühner, Eierhasen mit Drahtohren, dekorierte Kerzen und getöpferte Glücksschweinchen warten darauf, den Besitzer zu wechseln und die Kindergartenkasse klingeln zu lassen. Denn das Geld wird für die Neugestaltung des Gartens gebraucht.

Vor allem die vielen kunstvoll getöpferten Waren fallen ins Auge. "Es ist ein Glücksfall, dass wir mit unserer Erzieherin Martina Lang gleich auch eine erfahrene Töpferin im Haus haben", freut sich Elli Pruß. Leider stehe der geräumige Töpferkeller im Untergeschoss seit vielen Monaten leer, bedauert die Kindergartenleiterin. Man warte seit Langem auf die neuerliche Genehmigung des Raumes, der aus Brandschutzgründen erst einmal nicht benutzt werden dürfe.

Garten von St. Margarita soll Spielmöglichkeiten für die Jungs erhalten

Auch viele Gläser mit selbst eingekochter Zwetschgenmarmelade stehen zum Verkauf bereit. Die Zwetschgen stammen aus dem eigenen Garten von St. Margarita. Für dessen Neugestaltung ist nun auch der Erlös aus dem Osterbasar gedacht. Vor allem der rückwärtige Bereich des Kindergartens rückt dabei in den Fokus. "In Corona-Zeiten mussten wir die spielenden Gruppen im Garten oft voneinander trennen", berichtet Leiterin Elli Pruß. "Dabei stellten wir fest, dass der Bereich hinterm Haus für unsere spielenden Kinder nicht sehr attraktiv ist."

In jüngerer Zeit wurde dann schon mal eine Art Ponyhof mit Stallgebäude und drei kleinen Holzpferden angeschafft. Hier spielen vor allem die Mädchen und so wurde beschlossen, nun auch eine attraktive Spielmöglichkeit für Jungs anzuschaffen. Ein Bauwagen, ein Lkw oder auch ein Piratenschiff stehen auf der Wunschliste. "Mit dem Verkaufserlös des Osterbasars kommen wir wieder ein Stück näher an die Realisierung unserer Wünsche", sagt Elli Pruß. In der Vergangenheit gab es bereits einige Aktionen zur Auffüllung der klammen Kasse. Auch der vom Elternbeirat organisierte Frühjahrsflohmarkt auf der Wiese neben dem Kindergarten soll dem Kindergarten St. Margarita für die Gartengestaltung zugutekommen. Der Osterbasar ist noch bis zu den Schulferien im Kindergarten zu bestimmten Zeiten geöffnet, Telefon 08233/31651.