Kita wird noch teurer – Ingenieurbüro hatte Regenwasserkanal vergessen

Die Kita am Mühlanger in Mering ist ein Millionenprojekt. Besonders eine Kostensteigerung ärgert den Gemeinderat.

Für Unmut sorgte in der jüngsten Sitzung des Marktgemeinderats eine Information zur neuen Kita am Mühlanger in Mering: die Kosten für die Tiefbauleistungen zur Erschließung sollen sich noch einmal erhöhen. Wie Marktbaumeister Armin Lichtenstern berichtete, hatte sich nach Auswertung der eingegangenen Angebote herausgestellt, dass das beauftragte Ingenieurbüro bei der Ausschreibung die Position für den Bau des Regenwasserkanals vergessen hatte.

Nach einer Kostenberechnung des Ingenieurbüros würden sich diese auf rund 61.000 Euro belaufen, die zusätzlich anfallen. Dennoch sei das Angebot einer Günzburger Firma, die unter drei wertbaren Angeboten den Zuschlag erhielt, das wirtschaftlichste, da die Differenz zwischen dem Erst- und dem Zweitbietenden wesentlich höher läge als die Summe für den Regenwasserkanal.

Firma muss Angebot für Kanal bei Kita am Mühlanger nachreichen

Zum Bruttoangebotspreis von rund 413.000 Euro müssen nun die Kanalbaukosten draufgeschlagen werden. Die Firma wird das Angebot für den Bau des Regenwasserkanals nachreichen. UWG-Fraktionsvorsitzender Mathias Stößlein sprach von einer planerischen Fehlleistung, die man eigentlich nicht hinnehmen könne.

Bereits in der vorhergehenden Sitzung musste sich der Gemeinderat mit Mehrkosten bei dem Bauvorhaben befassen. Damals ging es um Zusatzaufgaben beim Brandschutz, teure Wünsche des Trägers, Lärmschutzwände und einen höheren Raumbedarf. Die früher veranschlagten 8,5 Millionen Euro erhöhten sich damit auf rund 8,8 Millionen Euro. Nun kommen noch die Ausgaben für den Regenwasserkanal hinzu. (mit gön)