Klassik und Moderne bei der Sommerserenade im Lippgarten

Nicht nur das Wetter war beim Konzert der Kolpingkapelle Mering perfekt. Das harmonische Zusammenspiel brachte viel Applaus und Zugaben ein.

Mit ihrem breit gefächerten Repertoire stellte schon das Nachwuchsorchester der Kolpingkapelle Mering nach der Begrüßung durch Vorsitzenden Klaus-Dieter Ruf ihr Können unter Beweis. Die Kolping Kapelle hatte mit all seinen Orchestern in den Lippgarten geladen und was es dort zu hören gab, war eine beeindruckende Mischung aus Tradition und Moderne. Tosender Beifall seitens voll besetzter Bänke und Stühle lohnte die Mühen vieler Proben.

Urkunden für das Nachwuchsorchester

Mit Charterpoint startete das Nachwuchsorchester mit Leiterin Petra Paul den Abend in praller Sonne. Die Dirigentin ist stolz auf die Errungenschaft von fünf Euphoniumspielerinnen und -spielern, für die Petra Paul das Stück "Brass in the basement" ausgesucht hatte. Ebenso für ihre sieben Schlagwerker hatte sie einen Calypso im Programm. Mit Thriller von Michael Jackson verabschiedete sich das Nachwuchsorchester. Doch vorher erhielten noch Frederic Weterings, Selma Erb, Kerstin Pooch, Marian Pschenitza und Elia Schiele für die bestandene D1-Prüfung ihre Urkunden.

Das Nachwuchsorchester unter der Leitung von Petra Paul hat seinen Applaus redlich verdient. Foto: Manuela Rieger

Nun hatte das Jugendorchester unter dem Dirigat von Conny von Scheckendorff seinen Auftritt und begann mit Wake me up. Die Bläserinnen und Bläser intonierten noch die Beatles, Tequila und Greatest showman. Nach dem Stück Blinding lights wurde das Jugendorchester mit viel Applaus verabschiedet.

Schwungvoll und mit vollem Einsatz

Die Großen spielten sich mit Dirigent Philipp Kufner durch ein musikalisches Jahrhundert und in eine wundervolle Stadt. Weiter ging es mit einem Swing und mit Phil Collins. Vier seiner bekanntesten Titel waren in dem Medley enthalten. Trotz Hitze wippten die Beine. Bei der Bohemian Rhapsody hätten viele fast mitgesungen. Totos Musik kann am besten beschrieben werden als ein Crossover von mehreren Rock-Genres. Bekannt daraus ist das Stück Rosanna wegen des weltberühmten Shuffles und das gilt bis heute als eine der Königsdisziplinen am Schlagzeug. Das Publikum klatschte lange und forderte Zugaben. Die erfüllte Philipp Kufner gerne. Mit Chick Coreas Spain und Music von John Miles ließ das Orchester der Meringer Kolpingkapelle einen schweißtreibenden Konzertabend unter herzhaftem Applaus ausklingen.