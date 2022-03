Kleider tauschen und Geräte reparieren in Mering

Das Repaircafé mit Kleidertauschbörse findet am Sonntag wieder in Mering statt. Das ist geplant.

Der Verein der UWG-Mering (Unabhängige Wählergemeinschaft ) veranstaltet am Sonntag, 3. April zum fünften Mal in Mering ein Repair-Café. Ganz im Sinne der Nachhaltigkeit können in der Mehrzweckhalle in der Luitpoldstr. 8 in Mering in der Zeit von 14 bis 18 Uhr die mitgebrachten defekten Gegenstände mit der Unterstützung von fachkundigen Freiwilligen gegen eine kleine Spende repariert werden.

Angenommen werden Reparaturen von Elektro- und Haushaltsgeräten, Kaffeevollautomaten, Computern und Unterhaltungselektronik. Aber auch Nähmaschinen, Stoff- und Holzgegenstände, Schmuck oder Fahrräder werden von den ehrenamtlich tätigen Experten wieder instand gesetzt. Anmeldungen sind bis 2. April möglich unter: uwg-mering.de/repaircafe oder unter Telefon: 0157/32617186.

Kleidertauschbörse am 3. April im Mering

Parallel dazu findet die zweite Kleidertauschbörse der UWG statt. Hier können umweltbewusste Menschen saubere, gut erhaltene Damen- oder Herrenmode, auch Schuhe und Accessoires, abgeben und neue Lieblingsstücke aussuchen. Die Menge ist begrenzt auf maximal eine Tüte voll und es werden keine Kindersachen angenommen. Was am Ende an Bekleidung übrigbleibt, wird an Wohltätigkeitsorganisationen weitergeleitet, oder für die nächste Kleidertauschbörse aufbewahrt. Nähere Infos dazu auf der Homepage unter: uwg-mering.de/kleidertauschboerse.

Um die Wartezeit zu verkürzen wird Kaffee und Kuchen gegen eine Spende angeboten und zum gemütlichen Austausch eingeladen. Die Spendeneinnahmen werden sozialen oder nachhaltigen Zwecken zugeführt. Es gelten die tagesaktuellen Hygienevorschriften zum Schutz vor Covid-19 sowie Maskenpflicht. (AZ)