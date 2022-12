Mering

17:25 Uhr

Klein, aber heimelig: Der Meringer Christkindlmarkt ist eröffnet

Plus 15 Stände bieten kulinarische Genüsse und handwerkliche Kostbarkeiten auf dem Weihnachtsmarkt. Die Besucher sind begeistert, die Atmosphäre sei "zauberhaft".

Von Heike Scherer

Für viele ist der Weihnachtsmarkt in Mering ein Höhepunkt der Adventszeit. Heuer etwas kleiner als in der Vergangenheit, aber heimelig: Svetlana und Ronald Becker kamen sofort nach der Arbeit auf den Marktplatz, wie sie erzählen, aßen Bratwurstsemmeln und tranken Glühwein. Auch am Wochenende werden sie sich noch einmal mit Freunden treffen. Sie sind froh, dass der Weihnachtsmarkt nach drei Jahren wieder stattfindet und sie nicht nach Friedberg oder Augsburg fahren müssen. Dass viele andere Bürgerinnen und Bürger in der Marktgemeinde genauso dachten, bewies der große Ansturm bei der offiziellen Eröffnung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

