Kleintransporter rammt im Rückwärtsgang ein anderes Auto

Ein Transporter und ein Auto fahren in Mering hintereinander, dann stoppen sie an einer Kreuzung. Als der Fahrer zurücksetzt, kracht es.

Beim Rückwärtsfahren übersehen: In Mering sind ein Kleintransporter und ein Auto zusammengestoßen. Laut Polizei fuhr ein 22-Jähriger im Transporter gegen 12.20 Uhr auf der Zeppelinstraße und hielt an der Kreuzung zur Beethovenstraße an. Hinter dem Mann im Transporter fuhr eine 55-jährige Autofahrerin.

Sie stoppte an der Kreuzung hinter dem anderen Fahrzeug. Dann setzte der Transporterfahrer plötzlich zurück und übersah dabei die 55-Jährige hinter ihm. Ein unabhängiger Zeuge beobachtete den Unfall, bei dem ein Sachschaden von etwa 2500 Euro entstand. (AZ)