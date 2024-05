Klimaschutzmanager: Mering sollte den Zukunftsthemen offener begegnen

Plus Einen Zukunftsmanager für Mering hatte die Fraktion der Grünen beantragt. Trotz Aussicht auf hohe Förderung wurde die Idee gleich abgewürgt.

Bis zu 90 Prozent Förderung in Aussicht – trotzdem hat der Hauptausschuss in Mering die Idee eines Klimaschutzmanagers im Ansatz abgewürgt. Es kam gar nicht mehr dazu, dass die Verwaltung die genauen Förderbedingungen prüfen und das Ganze zur Beratung für den Gemeinderat vorbereiten konnte. Da werde nur wieder eine Stelle geschaffen, die man dann auf Dauer im ohnehin überlasteten Verwaltungshaushalt weiter finanzieren müsse, so die Argumentation.

Es ist schade, dass unter den Meringer Ortspolitikerinnen und -politikern so wenig Offenheit für die großen Zukunftsthemen herrscht. Denn da stünden die Herausforderungen des Klimawandels eigentlich ganz weit oben: Mit extremen Hitzeperioden im Sommer sowie häufigen Stürmen und schweren Unwettern ist dieser längst Realität geworden.

