Betrunkener baut Unfall zwischen Mering und Königsbrunn

Totalschaden entstand an einem Auto, dessen Fahrer am Wochenende betrunken auf der Staatsstraße von Mering nach Königsbrunn unterwegs war.

Mit über zwei Promille im Blut war ein Autofahrer Polizeiangaben zufolge am Samstag um Mitternacht auf der Staatsstraße von Mering Richtung Königsbrunn unterwegs. Ohne äußere Einflüsse kollidierte der 31-Jährige mit der Leitplanke der entgegenkommenden Fahrspur. Nach einem freiwilligen Atemalkoholtest vor Ort und einer Blutentnahme im Krankenhaus Friedberg musste der Mann seinen Weg zu Fuß fortsetzen. An dem Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von 30.000 Euro. Den Fahrzeugführer erwartet nun eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge von Alkohol. (AZ)