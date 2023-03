Kolping-Jugend veranstaltet ein Frühjahrskonzert in Mering

Das Frühjahrskonzert des Jugend- und Nachwuchsorchesters mit Unterstützung der Music Kids der Kolping Kapelle findet in der Mehrzweckhalle statt.

Der Frühling wird nicht nur hell und heiter: Abenteuer liegen in der Luft! Wenn die hoch motivierten Jungmusikerinnen und -musiker der Kolpingkapelle zu ihrem Frühlingskonzert am 26. März um 16 Uhr ausnahmsweise in der Mehrzweckhalle Mering die Instrumente auspacken, strahlt musikalisch garantiert die Frühlingssonne.

Das Jugend- und Nachwuchsorchester legt extra noch einmal ein Intensiv-Probewochenende in Violau ein – denn das etwa zweistündige Programm soll die Zuhörerinnen und Zuhörer begeistern und mitreißen. Verraten sei nur soviel: Wer großes Kino mag, wird die Hits des Jugendorchesters, bei dem Jugendliche ab 14 Jahren mitspielen und das Conny von Schenckendorff leitet, lieben.

Kino ist das Motto des Frühlingskonzerts in Mering

Außerdem wartet eine ganz besondere klassische Suite auf die Zuhörer. Dirigentin Petra Paul, die mit den etwas jüngeren Musikanten des Nachwuchsorchesters im Alter von zehn bis 14 Jahren probt, verspricht, dass ihre Schützlinge nicht weniger schwungvoll spielen: Sie setzen mit rasanten und spannungsgeladenen Stücken ebenfalls auf ganz großes Kino für die Ohren. Dabei sind auch die Music Kids, die sich mit ersten kleinen Stücken für das Nachwuchsorchester vorbereiten und mit ihrem Auftritt sicher schon überzeugen können. Die jungen Musiker und ihre Dirigentinnen freuen sich auf ein beschwingtes Konzert, viele Zuhörer und eine Frühlingsstimmung voller musikalischer Abenteuer.

Der Eintritt beträgt 5 Euro, Karten sind direkt vor der Aufführung erhältlich, die Kasse ist eine halbe Stunde vor Beginn geöffnet.