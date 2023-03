Kolping Nachwuchs beginnt den Frühling mit einem musikalischen Abenteuer

Jugend- und Nachwuchsorchester lassen mit ihrem Programm aufhorchen, die Music Kids überzeugen ebendso. Für Petra Paul gibt es eine überraschende Ehrung.

Wochenlang hatten die jungen Musikerinnen und Musiker geprobt – zuletzt in Violau an ihrem Probenwochenende, zu dem einige Ehrenamtliche aus der Kapelle mit dem Nachwuchs die schwierigsten Passagen übten und die Feinheiten aus dem jeweiligen Stück herauskitzelten. Fleißige Hände hatten Plakate geklebt, Stühle gerückt – nun war die Stimmung in der vollbesetzten Meringer Mehrzweckhalle bestens, als der Vorsitzende der Kolpingkapelle, Klaus-Dieter Ruf, zahlreiche Ehrengäste zum Frühjahrskonzert der Kolpingkapelle Mering begrüßte.

Ein wenig aufgeregt, aber voller Begeisterung stürzte sich das Nachwuchsorchester mit ihrer Dirigentin Petra Paul in ein musikalisches Abenteuer und starteten am „Charterpoint“. Doch schon im nächsten Stück, der „Pirates Ouverture“, wurde klar, dass sich Piraten mit dem Verleih von Schiffen nicht aufhalten würden. Nicht nur überzeugend gespielt, sondern auch mit rauen Piratenkehlen, hatten die Zuhörer riesigen Spaß ins nächste „Dark Adventure“ einzutauchen, bei dem es sogar Beifall von Dirigentin Petra Paul für die Kinder gab. Sie verzauberten auch mit Highlights von Harry Potter, dem Bumble Bee Blues – das leider für das Insekt kein Happy End hatte oder dem spannungsgeladenen "Thriller" von Michael Jackson.

Seit zehn Jahren dirigiert Petra Paul das Nachwuchsorchester

Für die Music Kids, die seit eineinhalb Jahren unter Leitung von Jessica Lichtenstern zusammen spielen und ihren ersten Auftritt vor so großem Publikum hatten, begann das musikalische Abenteuer ganz klassisch mit Bach, einem kleinen Menuett und der Ode an die Freude – doch auch bei einem Spiritual oder dem Hard Rock Blues zeigten sie souverän und mit viel Freude ihr Können.

Bevor sie gemeinsam mit dem Nachwuchsorchester mit dem "John Dunbar Theme" loslegten, wartete auf Dirigentin Petra Paul eine Überraschung: Zehn Jahre fungiert sie als Dirigentin für den Nachwuchs – und erhielt nun dafür vom Bayerisch-Schwäbischen Musikbund die Ehrenurkunde und die bronzene Anstecknadel am weiß-blauen Band verliehen. Sie habe gar nicht daran gedacht, verriet sie Mathias Stößlein und Klaus-Dieter Ruf. Offensichtlich hat ihr dieses Ehrenamt aber selbst sehr viel Freude bereitet, dass sie das schon so lange übernommen hat, sei ihr gar nicht bewusst gewesen, meinte sie selbst.

Petra Paul durfte sich über eine Ehrung des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes freuen: Es gratulieren Mathias Stößlein (links) und Klaus-Dieter Ruf. Foto: Christina Riedmann-Pooch

Nach der Pause gehörte dem Jugendorchester unter Leitung von Conny von Schenkendorf, in dem Jugendliche ab 14 Jahren spielen, die Bühne. Mit einem bestimmt nicht so häufig gespielten Stück, der Suite für Tuba von Don Haddad, begann ihr musikalisches Abenteuer, bei dem sie Solistin Antonia Wagner begleiteten und bekamen dafür Applaus. Sehr lautmalerisch, mit Pfeifen und dem charakteristischen Zugschnauben, gelang The Great Locomotive Chase, märchenhaft wurde es bei den Chroniken von Narnia. Stark und monumental und absolut hörenswert gelang den Jugendlichen „Skyfall“. Doch besonders für die kleinen Zuhörer war das letzte große Abenteuer mit Sicherheit das Großartigste: Das Nachwuchsorchester holte mit seinem Jungle Book-Querschnitt, einen ganzen Dschungel in die Mehrzweckhalle Mering. Diese fröhliche Stimmung konnten Nachwuchs- und Jugendorchester auch bei ihrem gemeinsamen Rausschmeißer „I will follow him“ den Gästen mit nach Hause geben.

Termine: Vormerken kann man sich bereits die nächsten Termine des großen Orchesters. Am 14. Mai findet wieder die Muttertagsmatinee um 11 Uhr 15 in der Mehrzweckhalle statt, am Vatertag, Donnerstag, 18. Mai, spielt die Kolpingkapelle ab 10 Uhr in der Waldgaststätte Friedenau auf.