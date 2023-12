Kolpingkapelle geht mit Pauken und Trompeten in den Advent

Nachwuchs- und Jugendorchester der Meringer Kolpingkapelle erfreuen mit abwechslungsreichen Melodien vom Advent bis zum neuen Jahr in der Mehrzweckhalle.

Eine wunderbare Stunde adventliche Auszeit bescherten die jungen Musiker der Kolpingkapelle den zahlreichen Zuhörern, darunter auch Diakon Tino Zanini und Kolping-Ehrenmitglied Wolfgang Reiner. Mit Pauken und Trompeten eröffnete das Nachwuchsorchester der Kolpingkapelle Mering, das gemeinsam und im Wechsel mit dem Jugendorchester musizierte, das Konzert.

Orientalische Pracht in der Meringer Mehrzweckhalle

Immer wieder kehrten die Musikerinnen und Musiker mit traditionellen deutschen Weihnachtsliedern gemeinsam mit dem Jugendorchester in die heimischen Gefilde zurück. Unter Leitung von Petra Paul gelang dem Nachwuchsorchester ein pompöser Einstieg mit „We three kings“, der vor dem geistigen Auge der zahlreichen Zuhörerinnen und Zuhörer in der Meringer Mehrzweckhalle die orientalische Pracht der Drei Heiligen Könige erscheinen ließ.

Dirigentin Petra Paul leitete beim Konzert in Mering das Nachwuchsorchester der Kolpingkapelle. Foto: Christina Riedmann-pooch

Leicht geisterhaft angehaucht ging es dagegen mit der keltisch-irischen Sagenwelt weiter, welche die jungen Musiker mit „Irish Air“ streiften. Statt Glühwein und tanzender Schneeflocken tauchten sie anschließend in die flirrende Hitze der afrikanischen Weihnacht ein, bei dem so mancher Zuhörer mit dem mitreißenden Rhythmus von „Siyahamba“ unwillkürlich mitwippte. Rasant, fröhlich und überzeugend gelang den jungen Musikerinnen und Musikern mit dem Snow Valley Sleigh Ride eine rasante, fröhliche musikalische Schlittenfahrt, sodass auch das Jugendorchester unter der Leitung von Conny von Schenckendorff die Thematik Sleigh Ride, diesmal von Leroy Anderson aufgriff.

Orchester zündet musikalisch ein paar Raketen

Im Kontrast dazu stand ein berührendes, mit tiefer Empfindung umgesetztes „Abide me“, (Bleib bei mir, Herr), das die Halle mit adventlicher Ruhe erfüllte. Die Anspannung der jungen Musizierenden war fühlbar, als das Jugendorchester bereits mit Blick auf das Neue Jahr zu dem anspruchsvollen „Dawn of a New Day“ ansetzte, souverän von Orchester und den Solisten Jana Borchert und Thomas Mayer gespielt, ernteten sie dafür begeisterten Applaus. Ganz entspannt konnten sie danach den Klassiker Auld Long Syne zu Gehör bringen und mit „Fireworks“ musikalisch ein paar Raketen und Kracher zünden.