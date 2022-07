Kolpingkapelle verwandelt Meringer Marktplatz in eine Opernbühne

Plus Diesmal hatte die Kolpingkapelle Glück mit dem Wetter. Die Solisten Regina Riel und Matjaž Stopinšek singen unter blauem Himmel.

Standing Ovations und Zugaberufe: Den Besucherinnen und Besuchern war der Genuss der erstklassigen musikalischen Darbietung anzusehen. Auf dem voll besetzten Meringer Marktplatz wurde mit den Klängen der Kolpingkapelle und den Operngesängen der österreichischen Sopranistin Regina Riel und des slowenischen Tenors Matjaž Stopinšek am Wochenende eine musikalische Darbietung der Extraklasse geboten. Durch die Abende am Freitag und Samstag führte wieder der aus dem Bayerischen Rundfunk bekannte Moderator Werner Bader.