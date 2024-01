Mering

vor 47 Min.

Kolping-Kulturwerkstatt in Mering ist wieder auf Suche nach neuen Räumen

Plus Wenn 2027 der Vertrag im Ludwig-Park ausläuft, muss die Kolping-Kulturwerkstatt (KKW) eine neue Bleibe finden. Den Förderverein plagen deshalb große Zukunftssorge.

Von Heike John Artikel anhören Shape

Als die Kolping-Kulturwerkstatt (KKW) im Herbst 2003 vom Jugendheim des Papst-Johannes-Hauses in die Räumlichkeiten der ehemaligen Firma Ludwig Leuchten umzog, ging ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung. Seitdem unterhält die Kolpingkapelle einen eigenen Schul- und Orchesterbetrieb. „Das ist ein absoluter Luxus, sowohl für uns als auch für die Gemeinde“, findet Alexander Paul. Nach Philipp Kufner ist er stellvertretender musikalischer Leiter der Kolpingkapelle und zudem Mitglied des Fördervereins. Dieser ist der Mieter der Kolping-Kulturwerkstatt, und ihn plagen erhebliche Zukunftssorgen.

Nachdem sich die Miet- und Nebenkosten im vergangenen Jahr nahezu verdoppelt hatten, wandte sich der Förderverein an den Gemeinderat. Die Marktgemeinde sagte die Unterstützung ohne Zögern zu und gewährte eine Finanzspritze von 30.000 Euro jährlich bis 2027. Trotzdem sieht die Zukunft für das KKW nicht rosig aus, denn 2027 läuft der Mietvertrag für die Räume in der Zettlerstraße 36 aus und es ist noch keine neue Bleibe in Sicht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen