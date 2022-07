Kolpingnachwuchs musiziert mit Beach Boys und James Bond

Zum Abschluss der Projektwochen der Kolpingkapelle zeigt das Jugendorchester am Meringer Sommerkeller sein Können. Wer mitspielen kann.

Eigentlich hatte die Kolpingkapelle aufgrund der aufwendigen Operngala für ihre Orchester keine weiteren Auftritte mehr im Sommer eingeplant. Kurzfristig wurde jedoch für das Jugendorchester eine Gelegenheit organisiert, um im kleinen Rahmen und als Bestandteil der Projektwochen noch einmal mit ihrem instrumentalen Können zu brillieren.

Dazu wurden Familien und Freunde zu einem kleinen Hörgenuss in den Sommerkeller eingeladen. Mit einem modernen Unterhaltungsprogramm mit Rock und Pop, bunt gemischt von den 60ern bis heute, erfreute das jugendliche Blasorchester sein Publikum. Derzeit spielen unter der Leitung von Conny von Schenckendorf rund 40 Musikerinnen und Musiker im Alter zwischen 13 und 23 Jahren im Jugendorchester. Oft sind die jungen Bläser dem Nachwuchsorchester bereits entwachsen und werden, wenn sie über die Jahre mit Begeisterung dabeibleiben und ein höheres Spielniveau erreichen, vielleicht irgendwann im großen Blasorchester der Kolpingkapelle mitspielen.

Bei der Projektwoche das Wunschinstrument kennenlernen

Das kleine Konzert unter Bäumen bot eine gute Gelegenheit, sich vor familiärem Publikum zu beweisen. Seit Conny von Schenckendorf im vergangenen Jahr vom langjährigen Leiter des Jugendorchesters Andreas Bolleininger den Dirigentenstab übernahm, ist es der erste alleinige Auftritt des Jugendorchesters. Gleichzeitig bildete das Konzert einen schönen Abschluss der zwei Projektwochen, in denen die Instrumentallehrer der Kolpingkapelle Mering ihre Türen für interessierte Eltern und Kinder öffneten. Sie konnten während der Unterrichtszeiten vorbeikommen und ihr Wunschinstrument kennenlernen.

Wie viel Spaß es macht zusammenzuspielen, konnte man beim kleinen Konzert am Sommerkeller erleben. Bis zuletzt bangten die Musiker mit ihrer Dirigentin, ob das Wetter halten würde. Doch sie hatten Glück. Zwar wehte ein laues Lüftchen unter den Bäumen am Sommerkeller. Dies war angenehm für das Publikum auf den Bierbänken, aber eine kleine Herausforderung für das Orchester. Denn der ein oder andere Ton verflüchtigte sich nach oben, und gelegentlich wehte es auch einmal ein Notenblatt vom Ständer. Das Orchester meisterte diese Herausforderung souverän, und das Publikum genoss das Konzert.

Conny von Schenckendorff leitet seit einem Jahr das Kolping-Jugendorchester. Foto: Heike John

Ruhige Stücke wechselten sich mit flotteren Rhythmen ab

Ruhige Stücke wie ein Lied der irischen New-Age-Sängerin Enya oder die Filmmusik zu James Bonds Mission Skyfall wechselten mit flotteren Rhythmen aus den vergangenen Jahrzehnten. Zu Gehör kamen Titel wie der kanadische Hit von 2011 "Call Me Maybe" oder ein Meadley der Beach Boys, das so einige Zuhörerinnen und Zuhörer im Publikum zum Mitwippen bewegte. Mit dem "Baby Elephant Walk", einem erfolgreichen Ohrwurm von Anfang der 70er-Jahre beendete das Jugendorchester sein offizielles Programm. "Das wird oft von Big Bands gespielt, aber wir kriegen das in unserer Besetzung auch ganz gut hin“, zeigte sich Conny von Schenckendorf überzeugt. Und die Dirigentin behielt Recht. Darum forderte das begeisterte Publikum nach einer knappen Auftrittsstunde noch eine Zugabe ein, die das Jugendorchester mit dem Pink Floyd-Song "High Hopes" schwungvoll gewährte.

Der Anmeldetag für Instrumentalunterricht oder das Mitspiel im Orchester ist am Mittwoch, 27. Juli, von 18 bis 19 Uhr in der Kolping-Kulturwerkstatt in der Zettlerstraße 36.