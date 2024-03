Konzert "A Tribute to Frank Sinatra" im Meringer Ludwig Park

Jazz-Klassiker von Frank Sinatra sind am Samstag, 9. März, um 19.30 Uhr mit einem hochkarätigen Jazz-Sextett in Mering zu hören.

Ein hochkarätig besetztes Jazz-Sextett unter der Federführung von Franz-David Baumann (Trompete und Arrangements) gastiert am Samstag, 9. März, ab 19.30 Uhr mit dem Programm "A Tribute to Frank Sinatra" in Mering. Damit wird die Konzertserie im Veranstaltungs-Foyer des Ludwig Park fortgesetzt. Das Publikum erwartet ein Abend mit unvergessenen Klassikern – neu arrangiert: darunter Hits wie New York, New York, My Way, The Lady Is A Tramp oder I've Got You Under My Skin.

Hochkarätige Musiker in Mering zu Gast

Für die Interpretation der Sinatra-Songs konnte Max Neissendorfer (Gesang, Klavier) gewonnen werden. Er zählt zu den vielseitigsten Jazz-Pianisten und Scat-Sängern Europas. Neissendorfer spielte früh schon mit Pony Poindexter, Thad Jones, Hannibal Marvin Peterson, Archie Shepp, Franco Ambrosetti und Charly Antolini. Er ist Mitbegründer der BFSM Neue Jazz-School München. Der Komponist und Trompeter Franz-David Baumann wurde mit dem deutschen Schallplattenpreis Echo sowie dem Medienpreis Leopold für Inspektor Maus und die Pecorinos ausgezeichnet. Er ist ebenfallss Mitbegründer und Leiter der BFSM Neue Jazz-School München. Stephan Schreiber (Tenorsaxophon) Volker Giesek (Klavier), René Haderer (Kontrabass) und Stefan Treutter (Schlagzeug) komplettieren das Sextett.

Einlass für das Konzert im Foyer der Ludwig Park GmbH, Frühlingsstraße 15, ist bereits eine Stunde vorher ab 18.30 Uhr, freie Platzwahl. Es gibt keine Abendkasse. Karten sind ausschließlich unter www.ludwig-park.de erhältlich. (AZ)