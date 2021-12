Kreative Jugendliche vom Meringer Gymnasium ausgezeichnet

Plus App für Senioren und Poetry-Slam über die Jugend: Eine Schülerin und ein Schüler vom Gymnasium Mering berichten von ihrer Teilnahme am Multimediawettbewerb Crossmedia.

Gleich viermal war das Meringer Gymnasium beim Multimediawettbewerb Crossmedia in diesem Jahr erfolgreich. Der Wettbewerb wird seit 1995 vom bayerischen Kultusministerium und der Landesarbeitsgemeinschaft Neue Medien durchgeführt. Teilnehmen können Schülerinnen und Schüler aus allen Altersklassen - mehr als 400 waren es in diesem Jahr. 2021 wurden 22 Projekte ausgezeichnet, vier davon vom Gymnasium Mering, eines von der Kissinger Grundschule.