Mering

vor 33 Min.

Kreative Projekte: Jugendliche dürfen in Mering bald Graffitis sprühen

Plus Merings Jugendbeauftragte Jessica Bader gibt einen Überblick über laufende Projekte. Zwei Orte dürfen Jugendliche bald verschönern – mit erlaubten Graffitis.

Von Anna Katharina Schmid

Der Bahnhof St. Afra und eine Unterführung könnten bald wesentlich lebendiger und farbiger sein: Wie Jugendbeauftragte Jessica Bader (UWG) dem Hauptausschuss vorstellte, laufen in diesem Jahr zwei Graffitiprojekte in Mering. An den kreativen Projekten können sich Schulen und Kindergärten beteiligen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen