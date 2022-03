Krötenzäune: Naturschützer stoßen auch auf Widerstand

Plus Zwischen Kissing und Mering errichtet der Bauhof einen Krötenzaun. Müll, wütende Anwohner, gefährliche Goldfische: Womit die Naturschützerinnen zu kämpfen haben.

Zwei Tage lang waren die Mitarbeiter des Kreisbauhofs mit dem Aufbau des Krötenschutzzauns entlang der Straße zwischen Mering und Alt-Kissing beschäftigt. "Ich habe schon ein wenig drauf gedrängt, dass wir heuer früher als geplant mit den Schutzmaßnahmen beginnen", sagt Claudia Thomamüller, die sich seit gut 15 Jahren um den Krötenzaun an der Kreisstraße 12 kümmert.