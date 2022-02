Künstler holt das beschädigte Stelzenmädchen aus Mering ab

Plus Kaum stand die 25.000 Euro teure Skulptur am Meringer Badanger, als ihr auch schon ein Fuß abgebrochen wurde. Von diesem Akt des Vandalismus zeugen noch die leeren Stelzen.

Weithin sichtbar stand die Skulptur des Dießener Künstlers Matthias Rodach auf drei Meter hohen Stelzen am Meringer Badanger. Das Kunstwerk sollte an das 1000-Jahr-Jubiläum der Marktgemeinde erinnern. Die Mädchenfigur war im November feierlich enthüllt worden. Doch schon kurz vor Weihnachten haben ihr Unbekannte ein Bein abgebrochen. Und nun sind nur noch die leeren Stelzen zu sehen. Künstler Matthias Rodach hat die beschädigte Skulptur vergangene Woche abgeholt.