Kultur sorgt wieder für volles Haus in der AWO Mering

Wieder tagte die AchWO Kulturbühne bei der AWO Mering in der Bahnhofstraße. Volles Haus auch bei der vierten Ausgabe der AchWo-Bühne. Humorvoll, tiefgründig, musikalisch und lehrreich. Jürgen Schwilski moderierte die Veranstaltung mit kabarettistischen Erzählungen über seine Vergangenheit als Ministrant und ehemaliger König Melchior. Für die musikalische Einstimmung sorgten Patricia Fleig, Gesang und Gitarre, und Roman Erp auf der Geige. Die irischen Balladen bereiteten die Zuhörer sensibel auf einen Abend mit Poesie und humoristischer Prosa vor.

Estella Dalva las aus ihrem Buch „Ein Sternenmeer aus Träumen“ vor und gab neue, sinnliche Gedichte zu Gehör. Petra Sütterlin erklärte augenzwinkernd das Pentagon-Pizza-Meter. Ein satirischer Ausflug in die Weltpolitik. So ging es auch weiter mit Manuela Krämer, die das Märchen von den sieben Raben auf aktuelle Lage ummünzte. Maureen Lermer las Gedichte auf Deutsch und Englisch. Gedichte darüber, was man auf der Reise seines Lebens einpacken sollte. Die Zuhörerinnen und Zuhörer waren sichtlich bewegt und freuen sich auf die nächste Veranstaltung am 7. März. Jürgen Schwilski