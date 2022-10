Kunst am Eimer: Sechs Sprüche sind jetzt auf 25 Mülleimern in Mering

65 Vorschläge für griffige Müll-Slogans wurden im Rahmen des Wettbewerbs eingereicht. Die sechs Siegersprüche hat Jonathan Lidl auf Merings Abfallbehältern angebracht.

Mit dem Holzlineal streift Jonathan Lidl die gelbe Folie des Aufklebers Stück für Stück glatt und zieht sie schließlich blasenfrei über die Oberfläche des Abfalleimers. Der 14-Jährige hat das Anbringen der folierten Sprüche im Rahmen der Aktion „Kunst am Eimer“ mittlerweile perfektioniert. Kein Wunder, denn er war an insgesamt 25 Standorten in ganz Mering unterwegs, um Mülleimer-Sprüche auf leuchtend gelbem Hintergrund aufzukleben. „Stille Eimer sind tief“ ist da beispielsweise zu lesen oder „Dein Müll braucht ein Zuhause“.

Es gibt auch die Aufforderung „Mach Mering müllfrei“ oder auf Englisch „I love Müll“, wobei das Verb plakativ als rotes Herz dargestellt ist. Auch der berühmte Satz „Ist das Kunst oder kann das weg?“ wurde für die Aktion bemüht. Die verschiedenen Slogans für öffentliche Mülleimer wurden im Rahmen des Ideenwettbewerbs „Kunst am Eimer“ eingereicht, den die Meringer Zero-Waste-Gruppe im vergangenen Jahr auslobte.

Der Mülleimer-Siegerspruch lautet "Weniger ist mehr"

65 verschiedene Sprüche kamen zusammen, sogar Menschen, die nicht in Mering wohnen, beteiligten sich. Den „Siegerspruch“, der von der fünfköpfigen Jury einstimmig als am besten empfunden wurde, stammt von Esther Obst-Kennedy, Mitglied im Bündnis Nachhaltiges Mering, und lautet „Weniger ist mehr“. In gelber Signalfarbe leuchtet er beispielsweise am Abfallbehälter auf dem Hügel im Badangerpark und an weiteren Standorten im Gemeindegebiet.

Jonathan Lidl beklebte vorwiegend die Eimer im Park und in den Grünanlagen, an Spielplätzen und Bushaltestellen sowie an beiden Bahnhöfen. Schon von weitem sticht das leuchtende Gelb ins Auge. Die Mülleimer von ihrem Schattendasein zu befreien, war das Ziel der Aktion. Denn immer wieder kommt es vor, dass Abfall einfach in der Wiese oder irgendwo im Gebüsch landet. Oftmals steht ganz in der Nähe ein öffentlicher Abfalleimer. Denn es gibt rund 50 öffentliche Mülleimer im Gemeindegebiet, die zweimal wöchentlich von Mitarbeitern des Meringer Bauhofs geleert werden.

Die Hälfte davon hat Jonathan Lidl nun beklebt, manche von ihnen beidseitig mit unterschiedlichen Sprüchen. Zusammen mit seinem Vater Thomas Lidl hatte er im Vorfeld den Druck der Vorlagen vorbereitet. Um die reibungslose Durchführung der Aktion kümmerte sich Petra von Thienen, die als Umweltbeauftragte im vergangenen Jahr auch den Zusammenschluss von Engagierten in der Zero-Waste-Gruppe anregte.

Marktgemeinde Mering übernimmt die Kosten

Ein Wunsch der Vereinigung war es, die Menschen im Ort für das Thema Müll in der Natur zu sensibilisieren. Oberstes Ziel sei aber natürlich die Müllvermeidung, wie schon der Name sagt, der aus dem Englischen übersetzt „Null Müll“ bedeutet. Bürgermeister Florian Mayer freute sich über die Aktion, bei der die Gemeinde nicht selbst tätig werden musste. „Aber wir übernehmen natürlich die Kosten.“ Jonathan Lidl, der mit seinen 14 Jahren auch der Jüngste der Gruppe ist, übernahm nicht nur die Ausführung der Projektidee, sondern hatte sich auch beim Entwurf der Aktion federführend eingebracht.

Ursprünglich war auch eine Malaktion angedacht, um die Mülleimer in bunte Farbkleckse zu verwandeln, doch man entschied sich für die kostengünstigere Aufklebervariante. Ideengeber war dafür Carsten Hagemann, ein 24-jähriger Software-Entwickler, der zwischenzeitlich jedoch aus Mering weggezogen ist. Für den besten Mülleimer-Spruch, der zusammen mit den fünf anderen für die Beklebung ausgewählt wurde, überreichte Petra von Thienen der Gewinnerin Esther Obst-Kennedy eine kleine Anerkennung, bestehend aus nachhaltigen Produkten.