Mering

12:00 Uhr

Kurze Wege für Pakete: Deutsche Post eröffnet ihren Zustellstützpunkt

Deutsche Post baut in Mering aus: Am Otto-Hahn-Bogen 4 im Gewerbepark Mering West wurde bereits im Mai der Betrieb aufgenommen.

Plus Die Deutsche Post weiht ihren neuen Zustellstützpunkt im Gewerbepark West in Mering ein. Kurze Wege, ein nachhaltiges Konzept: Was das für die Region bedeutet.

Von Heike John

Wer regelmäßig auf der Friedenaustraße am Gewerbepark West vorbeifährt, dem dürften seit längerer Zeit die große Zahl an gelben Postautos vor dem großen grauen Gebäude aufgefallen sein. Bereits im Mai nahm die Deutsche Post ihren neuen Zustellstützpunkt am Otto-Hahn-Bogen 4 in Betrieb. Der rund 5000 Quadratmeter große Standort ersetzt die zwei bisherigen Stützpunkte am Meringer Bahnhof und in Kissing.

