Mering

vor 18 Min.

Lach Moro startet mit vielen neuen Gardemädchen in den Fasching

Plus Gardetreffen, Weißwurstfrühstück und ausgelassene Bälle sind nach drei Jahren wieder möglich. Am Faschingsdienstag endet die Session mit einer großen Party.

Von Heike Scherer Artikel anhören Shape

Das Faschings-Komitee-Mering Lach Moro sorgt seit 1964 für gute Faschingsstimmung in der Marktgemeinde. Doch nun war zwei Jahre lang durch die Corona-Pandemie nichts möglich. Viele Gardemädchen warfen in dieser Zeit das Handtuch. Trotz dieser erschwerten Bedingungen startet das FKM mit fünf großen Veranstaltungen und vielen neuen Mitwirkenden in den diesjährigen Fasching.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen