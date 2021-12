Lach Moro vergeht das Lachen: Erneut kein Fasching in Mering

Plus Bereits zum zweiten Mal muss das Meringer Faschingskomitee seine Aktivitäten für die fünfte Jahreszeit absagen. Für die Entscheidung gibt es mehrere Gründe.

Es war kein leichter Gang, als FKM-Präsident Benjamin Gottwald in der vergangenen Woche den Weg zum neuen Vereinsheim des Faschingskomitees Lach Moro am Sommerkeller antrat. Dort proben seit vielen Monaten die Mädchen und jungen Damen der beiden Meringer Garden für ihre neue Show. Nun musste er diesen den schweren Entschluss des Elferrats mitteilen: Der Meringer Fasching 2022 fällt aus. Die Enttäuschung ist groß, aber die Garden planen bereits ihre nächsten Aktionen.