Leben mit Zöliakie: "Schon ein Brösel Getreide kann zu viel sein"

Plus Elisabeth Bauer aus Mering ist von der Autoimmunerkrankung Zöliakie betroffen. Trotz aller Probleme sieht sie ihre Krankheit auch als Chance.

Von Eva Weizenegger

Als Elisabeth Bauer aus Mering die Diagnose Zöliakie erhielt, war das für sie eine ungeheure Erleichterung. "Endlich wusste ich, warum es mir so viele Jahre gesundheitlich schlecht ging", sagt sie. Während Nichtbetroffene mit dieser Autoimmunkrankheit oftmals ein Leben voller Einschränkungen verbinden, sieht die 42-Jährige das anders: "Ich kann jetzt damit leben, etwas tun, damit es mir wieder besser geht." Zuvor fühlte sie sich fast schon hilflos ausgeliefert. Hinter ihr liegen viele Jahre mit diffusen Symptomen, die von den Medizinern nicht als Zöliakie erkannt wurde.

Mehrere Tage lag Elisabeth Bauer aus Mering wegen Zöliakie im Koma

Diese Krankheit ist tückisch. Denn nicht immer sind die Symptome gleich. "Das Klebereiweiß in vielen Getreidearten wird Gluten genannt", erklärt Elisabeth Bauer. Wer an Zöliakie erkrankt ist, bei dem verursacht das Gluten eine Entzündung und Schädigung der Dünndarmschleimhaut. Die Darmzotten, die für die Aufnahme von Nährstoffen zuständig sind, entwickeln sich zurück und das wiederum führt zu einer Unterversorgung an lebenswichtigen Mineralstoffen und Vitaminen. Etwa ein Prozent der Bevölkerung ist offiziell von Zöliakie betroffen. Das sind allein in Deutschland 800.000 bis 900.000 Menschen jeden Alters. Doch die Dunkelziffer ist wahrscheinlich weitaus höher.

