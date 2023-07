Lechkiesel gestalten den Lippgarten zu einem Würfelparadies

Plus Am Wochenende zeigten Mitglieder des Kunstkreises Lechkiesel sowie Gastaussteller im Meringer Lippgarten ihre Skulpturen, Installationen, Gemälde und Objekte.

Wer dieses Wochenende bei strahlendem Sonnenschein die Kunstausstellung der Künstlervereinigung Lechkiesel im kühlen Lippgarten besuchte, wurde zuerst von bunt bemalten Stofffahnen begrüßt. „Kunst-Energie“ heißt das Werk und stammt von Gernot Kragl, dem Vorsitzenden des Vereins. „Es erinnert an die tibetischen Gebetsfahnen, welche die Gebete weitertragen. Hier soll der Wind die Kreativität weitertragen“, erklärte er sein Werk. Und tatsächlich konnten Besucher und Besucherinnen in dem schönen Garten des Alten Klosters Mering viele kreative Objekte entdecken.

Themenschwerpunkt war dieses Jahr der Würfel. Das Motiv war auch schon vom Eingang aus zu sehen, denn in der Mitte des Parks hatten verschiedene Künstler und Künstlerinnen 50 auf 50 cm große, komplett unterschiedlich gestaltete Würfel zu einer Installation arrangiert. Die Idee für dieses Thema stammte vom Aystettener Künstler Thomas Fackler. „Wir wollten eine gemeinsame Aktion machen“, erklärte er. Ein Würfel sei zudem die einfachste und grundlegendste aller geometrischen Formen.