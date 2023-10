Mering

12:00 Uhr

Leckeres aus Sri Lanka statt Leerstand: ein Pop-Up-Store gibt Mering Würze

Plus Aruna’s Spice in Town feiert in Mering Neueröffnung mit einem außergewöhnlichen Angebot. Arunanithy Kumarans erfüllt sich mit dem Imbiss einen Traum.

Von Heike Scherer

Arunanithy Kumarans Traum vom eigenen Geschäft ist in Erfüllung gegangen. Bei der Eröffnung probierten bereits in der ersten Stunde mehr als 50 begeisterte Kunden und Kundinnen die Spezialitäten aus Sri Lanka.

Am Eingang brannten eine Öllampe und Räucherstäbchen. Es ist Brauch in Sri Lanka, einem neu eröffneten Geschäft auf diese Weise einen guten Erfolg zu wünschen. Arunanithy Kumaran hatte am Eröffnungstag ihre Töchter Assna, Ashvina und Apina und ihre Schwester aus der Schweiz zur Hilfe. Das war auch dringend nötig, denn die Nachfrage nach den Spezialitäten aus Sri Lanka war überragend. Während bisher nur der hellblaue Foodtruck an den Marktsonntagen stand, können jetzt täglich pikante und süße Spezialitäten eingekauft werden.

