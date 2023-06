Leeres Auto rollt los und prallt gegen Laternenmast

Die Polizei meldet einen ungewöhnlichen Unfall aus Mering. Dort machte sich ein Pkw selbstständig.

Beim Parken lieber den Gang einlegen! Sonst geht es einem wie einem Autofahrer in Mering. Am Samstagabend parkte er seinen Pkw im Arnikaweg in dem recht abschüssigen Viertel nördlich der Hörmannsberger Straße. Nachdem er sein Fahrzeug verlassen hatte, rollte das Auto los und prallte gegen einen Laternenmast. Es entstand Sachschaden in Höhe von 3000 Euro. (AZ)