Leni Zieglmeir hört beim Theater der Meringer Trachtler auf

Plus Nach 20 Jahren übergibt Leni Zieglmeir ihr Amt als Spielleiter beim Theater des Trachtenvereins Almarausch. Ihr Nachfolger übernimmt eine große Aufgabe.

Dass "Die Leiter zum Kammerfenster" für Leni Zieglmeir das letzte Theaterstück als Spielleiterin beim Trachtenverein Almarausch Mering sein sollte, dachte sie 2022 noch nicht. Bei ihrer Abschlussrede zum Ende des Stücks sagte sie noch zum Publikum: "Nächstes Jahr sehen wir uns wieder." Doch 2023 wird für sie ein Jahr der Veränderung sein.