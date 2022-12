Leseraufruf: Wie erleben Bahn-Pendler den Start von Go-Ahead?

Tausende Pendlerinnen und Pendler aus Kissing und Mering werden auf eine Geduldsprobe gestellt. Unsere Redaktion will ihre Erfahrungen und Erlebnisse hören.

Stunden auf einen freien Platz im Zug warten - und das bei Eis und Kälte. Solche Härten durften tausende Bahnpendler aus dem Landkreissüden in den vergangenen Wochen immer wieder erleben. Denn zum 11. Dezember übernahm das Unternehmen Go-Ahead die Strecke Augsburg-München von der DB Regio. Von Anfang an Verlief der Wechsel ausgesprochen holprig. Dann machte die Witterung mit Blitzeis und extremer Kälte das Chaos perfekt.

Regelmäßig werden die Streckennetze im Schienenverkehr neu ausgeschrieben. Zuletzt hat das Unternehmen Go-Ahead den Zuschlag für das Augsburger Netz erhalten. Dass die Ablösung des Fuggerexpress der DB Regio pünktlich zum Fahrplanwechsel eine Herausforderung wird, war allen Beteiligten bewusst. Doch die massiven Probleme, die Bahnreisende in diesen Tagen erleben, stellen sogar die schon beinahe legendären Startschwierigkeiten des Fuggerexpress im Jahr 2008 in den Schatten.

Was bedeutet das Bahn-Chaos für die Betroffenen

Zugausfälle, Verspätungen, überfüllte Wagen - die nackten Fakten können nur sehr ungenügend widergeben, was das für die Betroffenen bedeutet: Für Menschen, die täglich mit dem Zug nach München in die Arbeit fahren oder für Jugendliche, die pünktlich in Augsburg zum Unterricht erwartet werden. Deswegen fragen wir unsere Leserinnen und Leser: Was haben Sie in den vergangenen Wochen beim Zugfahren erlebt? Was waren Ihre schlimmsten Erlebnisse? Was hat Sie besonders geärgert? Und was gab es vielleicht gerade in diesem Desaster auch für gute, mitmenschliche Momente?

Schreiben Sie uns Ihre Erlebnisse zur Veröffentlichung an redaktion@friedberger-allgemeine.de, Stichwort "Goahead". Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldungen bis einschließlich Mittwoch, 28. Dezember.