Lesung mit bekannten Autoren: Bücherei lädt zu "Mörderisches Mering" ein

Krimis stehen am 12. September in der Meringer Bücherei im Fokus. Vier namhafte Autoren lesen bei "Mörderisches Mering" aus ihren Werken.

In der Meringer Bücherei steht ein besonderer Abend auf dem Programm. Zur Lesung unter dem Motto "Mörderisches Mering" am Montag, 12. September, um 19.30 Uhr in ihren Räumen in der Bachstraße 1. Am letzten Ferientag vor Schulbeginn gastieren gleich vier namhafte Krimiautorinnen und lesen aus ihren Büchern.

Merchinger Autorin half bei Umsetzung der Lesung

Stefanie Gregg aus München bringt ihren aktuellen Roman "Nebelkinder" mit, der sich mit der Generation der Kriegsenkel befasst. Die Münchnerin Manuela Obermeier, die inzwischen in Moorenweis lebt, liest aus ihrem Kurzkrimi "Öha". Elke Pistor nimmt den Weg von Köln nach Mering auf sich und unterhält mit Auszügen aus ihrem neuesten Kriminalroman "Tide, Tod und Tüdelkram".

Auch die Initiatorin des Meringer Krimiabends, Angela Eßer aus Merching, gibt Einblick in finstere Seiten und liest aus der von ihr herausgegebenen Anthologie "Finsterböses Bayern". Enthalten sind in ihrem Werk 25 Kriminalgeschichten von in Bayern geborenen oder dort lebenden Krimiautoren. Als letztjährige Ehrenglauser-Preisträgerin und langjährige Sprecherin des Syndikats, einer Vereinigung von Krimiautorinnen und -autoren, hat Angela Eßer vielfältige Kontakte in der Literaturszene. Sie machte Büchereileiterin Christine Hieke auf das Förderprogramm "Neustart Kultur" aufmerksam. Dank diesem Fördertopf ist es möglich, namhafte Autorinnen nach Mering einzuladen und ihre Honorare und Reisekosten zu finanzieren.

In der Pause werden Besucherinnen und Besucher mit Getränken verköstigt, der Eintritt zu der Krimi-Lesung ist frei.