Letzter Altenpflege-Jahrgang beendet Ausbildung in Mering

Die letzten Absolventinnen und Absolventen der Altenpflege-Ausbildung in Mering sind fertig. An der Pflegeschule ändert sich in Zukunft einiges.

Die klassische Altenpflege-Ausbildung hat seit Einführung der Generalistik vor zwei Jahren ausgedient. An der Meringer Pflegeschule hat nun der letzte Jahrgang abgeschlossen, der im September 2019 seine Ausbildung noch nach dem alten Standard begonnen hatte. Im neuen generalistischen Ansatz werden die Altenpflege, die Gesundheits- und Krankenpflege sowie die Kinderkrankenpflege zu einem Beruf verbunden, dem der Pflegefachfrau oder des Pflegefachmanns.

Die Meringer Azubis mussten auch im Distanzunterricht lernen

19 Frauen und zwei Männer wurden im Kissinger Pfarrsaal von St. Bernhard verabschiedet. "Wir warten händeringend auf Sie", betonte Landratsstellvertreter Manfred Losinger in seinen Grußworten. Examinierte Pflegekräfte seien gesucht und man hoffe, dass sie in Einrichtungen im Landkreis blieben. Als Schulleiter begrüßte Dietmar Köpernik die Frauen und Männer besonders herzlich. "Sie haben eine extreme Zeit durchgemacht mit fast einem Jahr Distanzunterricht", betonte er bei seinem Rückblick auf drei Schuljahre. Die Pandemie sei die größte Herausforderung bei der Ausbildung gewesen, aber auch die Umstände des derzeitigen Um- und Erweiterungsbaus für Pflegeschule und Fachakademie habe ihnen einiges abverlangt.

Stellvertretend für ihre Mitschülerinnen und Mitschüler berichten Nadine Buck und Hannah Eichenseher von ihren Erfahrungen in der generalistischen Ausbildung. Foto: Pflegefachschule Mering

Umso stolzer zeigte sich der Schulleiter über die hervorragenden Prüfungsergebnisse und guten Abschlüsse. 28 Auszubildende im Alter von 19 bis 50 Jahren hatten im September 2019 die dreijährige Ausbildung begonnen. Es gab eine Fluktuation, sodass schließlich 21 fertige Fachkräfte aus zehn Nationen stolz ihre Abschlusszeugnisse in Empfang nehmen konnten. Das gute Miteinander zeigte sich nicht nur innerhalb der Klasse, sondern auch im Zusammenspiel mit den Lehrkräften. Dies konnte das Publikum anhand der herzlichen, ganz persönlichen Verabschiedungen und einer Vielzahl von Geschenkübergaben erahnen.

Was sich an der Meringer Pflegeschule ändert

Der Pflegeschule, die nach dem Umbau künftig im Gebäude an der Lechstraße 2 ein ganzes Stockwerk für sich haben wird, schenkte der Abschlussjahrgang eine Uhr für den Flur. Nicht nur Schüler wurden verabschiedet, sondern mit Manuela Maria Müller eine äußerst beliebte Lehrkraft, die bereits beim Start der Pflegeschule 2004 in Mering mit von der Partie war. Als "Frau der ersten Stunde" erinnerte sie noch an die Anfänge in den Räumen der Schlossmühle, dann den Umzug ins Gesundheitszentrum und schließlich an den jetzigen Standort.

Mit ihrem Wissen aus 43 Jahren in der Pflege habe sie sich auch getraut, dem bayerischen Staatsminister für Gesundheit und Pflege Klaus Holetschek bei seinem kürzlichen Besuch in der Schule eine Hausaufgabe aufzugeben, so wurde berichtet. Die bei diesem Anlass geforderten Optimierungen in der Pflege sprach auch Schulleiter Dietmar Köpernik noch einmal an. Auch er appellierte an die anwesenden Vertreterinnen und Vertreter von Pflegeeinrichtungen, den Pflegeberuf attraktiv zu machen und die Arbeitsbedingungen so zu gestalten, dass die gut ausgebildeten Fachkräfte auch langfristig in der Pflege von alten Menschen arbeiten wollen und können.

Jetzt wird die Pflegeausbildung in Mering generalisiert

"Ich kann mir beispielsweise auch vorstellen, dass Einrichtungen ihrerseits sich gezielt bei ihrem künftigen Personal als attraktiver Arbeitgeber bewerben und beispielsweise mit der Reduzierung der Wochenstunden oder angebotenen Massagen signalisieren, dass ihnen das Wohlergehen ihrer Fachkräfte am Herzen liegt", führte Köpernik gegenüber unserer Zeitung aus. Erst im September vergangenen Jahres übernahm er die Leitung der Pflegeschule in Mering und bedankte sich bei seinen Lehrkräften für die Unterstützung bei der Einarbeitung und die gute Zusammenarbeit.

Azubis der Pflegefachschule Mering. Foto: Pflegefachschule

Auch seine Vorgängerin Meike Müller war bei der Verabschiedung anwesend, schließlich hatte sie die Altenpflegeschüler des AP 19 die ersten zwei Jahre als Schulleiterin begleitet. Die Generalistik stelle alle nach wie vor große Herausforderungen. "Wir arbeiten mit über 40 Ausbildungsbetrieben und Einrichtungen der stationären und ambulanten Akut- und Langzeitpflege in der Region zusammen." Zum neuen Schuljahr wolle man in allen Klassen zweizügig beginnen. Nach derzeitigem Stand sind das 152 Schülerinnen und Schüler, verteilt auf sechs Klassen. Langfristig müsse auch die Zahl der derzeit 15 Lehrkräfte erhöht werden. Durchaus vorstellbar sei es, dass künftig in einem guten Miteinander mit der Fachakademie für Sozialpädagogik nicht nur neu geschaffene Übungsräume wie eine Lehrwerkstatt gemeinsam genutzt werden, sondern eben auch Lehrerinnen und Lehrer in beiden Bereichen unterrichten.