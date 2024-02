Mering

Licht aus, Spott an: Bunter Abend unterhält das Publikum in Mering

Plus Gleich dreimal lieferte das Bunte Abend-Team am Wochenende scharfzüngige Bühnenunterhaltung. Am kommenden Samstag findet die Feier zum letzten Mal statt.

Von Heike John

"Licht aus, Spot(t) an" hieß am Wochenende das Kommando auf der Bühne der Aula im Meringer Gymnasium und bei drei Aufführungen ließ sich ein zahlreich erschienenes Publikum vom Team mit spöttischem Humor unterhalten. " Mering im Spottleid" lautete das diesjährige Motto und das Wortspiel mit dem englischen "Spotlight" für Scheinwerferlicht eröffnete zahlreiche Möglichkeiten, die Lokalpolitik und Ereignisse rund um den Kirchturm durch den Kakao zu ziehen.

Bürgermeister und Gemeinderäte von Mering im Spott-Light

Da wird versucht, Licht ins Dunkel unerklärlicher Dinge zu bringen, jeder will im richtigen Licht erscheinen, man hofft, irgendwann Licht am Ende des Tunnels zu sehen und vielleicht geht dem Publikum dabei auch ein Licht auf. Zwischendrin erweist sich Pfarrer Florian Markter als Schlagersternchen und Experte in Sachen Liebe und versucht den Michel mit der Afra zu verkuppeln. Doch da sind auch noch Leonharda aus Meringerzell und die indische Xavera aus Merching, die sich nach Amors Pfeilen strecken. Und ganz am Ende der Bunte-Abend-Show lässt sich Spottdrossel Christine Rauner als Spionin aus der Luft auf der Bühne nieder. Mit spitzschnabeligem Geschnatter resümiert sie das abgelaufene Meringer Jahr.

