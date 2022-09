Lichtinstallationen und Schmeckfestival – so feiert Mering sein 1000-Jähriges

Mit großem bürgerschaftlichem Engagement und kultureller Vielfalt präsentiert sich Mering bei den Lichterwelt-Festtagen. Dazu gibt es auch einen aromatischen Jubiläumsbeitrag.

Mit dem Duft von röstfrischem Kaffee läutet der Meringer Weltladen die Feierlichkeiten zum 1000-Jahr-Jubiläum ein. Noch rechtzeitig zu den vier Festtagen der Lichterwelt wurde die Sonderedition der Hausröstung vom Augsburger Weltladen in die Marktgemeinde gebracht.

Auf „1000 Jahre Mering“ haben schon viele Bürgerinnen und Bürger angestoßen, wie es scheint. Auf jeden Fall musste der Kulturbeauftragte Klaus-Dieter Ruf mit Blick auf die drei Meringer Verkaufsstellen des Kellerbiers im Jubiläumsgewand schon kräftig nachordern, wie er erfreut berichtet. Seit das Weihenstephaner Festbier im Dezember vergangenen Jahres erstmals ausgeschenkt wurde, gab es bei einem festlichen Dinner, dem Theaterprojekt, einem Rittermahl und zwei gut besuchten 3D- Filmvorführungen bereits einige Gelegenheiten, das Jubiläum auszukosten. Ein Höhepunkt der Feierlichkeiten soll nun die „Meringer Lichterwelt“ werden.

Mering wird mit rund 50 Programmpunkten zur Feiermeile

Vom 29. September bis zum 2. Oktober wird der gesamte Ort zur Feiermeile mit einem prall gefüllten Programm. Entlang eines Lichterwegs, der sich durch den ganzen Ort schlängelt, sind von Donnerstagabend bis Sonntagabend gut 50 Programmpunkte geboten. Nicht nur Vereine und Gewerbetreibende aus Mering, sondern auch aus dem Umland beteiligen sich und zeigen mit ihren kulinarischen, musikalischen und anderweitig kulturellen Beiträgen großes Engagement.

Die Fäden laufen bei Klaus-Dieter Ruf zusammen. „Der Aufwand ist schon enorm, ich sitze mittlerweile gefühlt Tag und Nacht an Laptop oder Telefon, um alles zu koordinieren“, sagt der Kulturbeauftragte. Nur eines hat er nicht in der Hand und das ist das Wetter. „Die Prognosen sind derzeit gut, dass es trocken bleibt, auch wenn wir nicht mehr mit sehr warmen Tagen rechnen können“, sagt Ruf. Gefeiert wird so oder so, da lassen sich die Meringer nicht von ein paar Regenwölkchen abbringen, heißt es.

Auch Bürgermeister Florian Mayer ist voller Begeisterung: „Endlich dürfen die Meringer feiern. Nach zwei Jahren voller Einschränkungen, ohne Volksfest und den sonst so zahlreichen Vereinsfeiern sowie dem Energiepreisschock, soll das Festwochenende unbeschwerte Tage voller Vergnügen, mit einem abwechslungsreichen Programm und einigen Highlights bieten“, sagt er. Die Veranstaltungen sind alle frei. „Mering strahlt im Glanze und zeigt sich auch für auswärtige Besucher attraktiv und abwechslungsreich. Das ist eine Chance für den ganzen Ort, sich zu präsentieren“, betont Mayer. Zwischen der Feuershow der Gruppe Lumina Moringa des TV Mering am Auftaktabend, dem großen Jubiläumsfeuerwerk am Samstagabend und schließlich dem spektakulären Abschlusskonzert mit elektronischer Musik, gespielt von einem Sinfonie-Orchester, gibt es unzählige Glanzlichter.

Für Merings Bürgermeister zählt auch der ökumenische Festgottesdienst mit Eintrag der beiden Bischöfe Axel Piper und Bertram Meier ins Goldene Buch als einer der Höhepunkte. Auch der 25. Meringer Marktlauf, der als Jubiläumslauf des TV Mering erstmals mitten durch den Ort führt, ist beachtenswert. Zum Kern des Festtagsteams um den Bürgermeister mit seinen Vorzimmerdamen und den Kulturbeauftragten gehört auch Claudius Hirner vom Meringer Bauhof. „Ein herzliches Dankeschön an alle Beteiligten, allen voran an unseren Kulturbeauftragten Klaus Dieter Ruf für die Hauptorganisation sowie an unseren Grafiker Thomas Benseler für die gestalterischen Elemente. Beide haben unendlich viele, ehrenamtliche Stunden investiert und verdienen eine besondere Würdigung ihrer Arbeit“, betont Florian Mayer.

Viele Besucher aus Nah und Fern werden beim Lichterfest in Mering erwartet

Mit Boris Küppersbusch und Bernhard Bordon aus der Verwaltung sowie der Friedberger Polizei wurden auch schon die notwendigen Straßensperrungen geregelt und natürlich sind auch das Rote Kreuz und die Feuerwehr als unentbehrliche Helfer aktiv. Viele Besucher aus Nah und Fern werden erwartet. Als Parkmöglichkeiten verweisen die Organisatoren auf die Park-and-Ride-Plätze beim Haltepunkt St. Afra und am Meringer Bahnhof, die beide nah am Veranstaltungszentrum sind. Die Parkplätze direkt am Badanger und in der Marienstraße sind für die Künstlerinnen und Künstler reserviert und dürfen nur mit Parkerlaubnis genutzt werden. Wer nicht so gut zu Fuß ist, kann sich mit der Fahrradrikscha des Meringer Bürgernetzes von einem Veranstaltungsort zum anderen fahren lassen.

Röstfrischen Kaffee als Sonderedition des Meringer Weltladens zum Festjahr präsentieren Petra von Thienen und Robert Ochs. Als erstes Fairtrade-Produkt ist auch eine Mering-Schokolade erhältlich Foto: Heike John

Eine große Bedeutung kommt dem sogenannten „Schmeckfestival“ mit seiner Vielfalt an Streetfood-Ständen am Badanger zu. Als süßes Schmankerl kann man an einem der Stände dann auch eine Mering-Schokolade erwerben. Hierbei handelt es sich um das erste Produkt Merings als Fairtrade-Gemeinde. Das Design der kleinen Täfelchen mit dem Stelzenmädchen und prägnanten Meringer Gebäuden übernahm Matthias Oberfrank, der zusammen mit seinem Kollegen Gero Engeser unter dem Label Landstrich firmiert. Er gestaltete auch das Etikett der limitierten Kaffee-Sonderedition, die mit hundert Tüten Kolumbianischer Bohne und weiteren hundert Tüten Espresso das Jubiläum aromatisch bereichert. Für dieses lange Festwochenende ist die Bevölkerung zum ausgelassenen und genussvollen Feiern eingeladen.