Liederkranz Mering trauert um seinen Ehrenvorsitzenden

Gerhard Kurczyk ist im Alter von 86 Jahren gestorben. Der Meringer Chor verdankt ihm viel.

Mit großer Trauer haben die Sängerinnen und Sänger sowie alle aktiven und passiven Mitglieder des Liederkranzes Mering die Nachricht vom Tod ihres Ehrenvorsitzenden Gerhard Kurczyk zur Kenntnis genommen, der nach langer Krankheit im Alter von 86 Jahren starb.

Der Chor verdankt ihm viel, unter anderem auch das Entstehen der Freundschaft des Liederkranzes mit dem Choral du Bugey in der Partnerstadt Ambérieu, die noch immer besteht. Gerhard Kurczyk trat 1979 dem Liederkranz als Tenor bei und übernahm 1987 das Amt des Vorsitzenden, das er bis zum Jahre 2000 mit unermüdlicher Freude ausübte. In diese Zeit fiel 1993 auch die Aufteilung in Kirchen- und Laienchor, bei der er entscheidende Rahmenbedingungen für den Weiterbestand des Liederkranzes setzte.

Kurczyk wurde 2000 zum Ehrenvorsitzenden ernannt

Dank seiner intensiven Bemühungen konnte auch die nun seit vielen Jahren für den Liederkranz verantwortliche Chorleiterin Marina Osipova gewonnen werden. Ebenso wichtig war dem Kosmopoliten Gerhard Kurczyk der Versuch einer Partnerschaft mit dem tschechischen Chor Slavik Pacov. Mit seinem Ausscheiden aus dem Vorstandsamt wurde er im Jahr 2000 zum Ehrenvorsitzenden ernannt.

Leider konnte er ab 2008 aufgrund gesundheitlicher Beeinträchtigung sein geliebtes Singen im Chor nicht mehr praktizieren. Er blieb zusammen mit seiner Frau Olga dem Chor im Hintergrund stets herzlich verbunden. Die Sängerinnen und Sänger werden ihm zusammen mit der Chorleiterin ein stetes Gedenken bewahren und ihm bei der Trauerfeier am 8. Oktober in Merching ein letztes musikalisches Geleit geben.