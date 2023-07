Luitpoldschule holt sich den fünften Platz beim Bundeswettbewerb

Mit ihrem Video „Taler in der Box“ punkten sie zum Thema „Essen macht Schule. Bio, vielfältig und gesund“. Wie der Rotary Club die Schule unterstützt.

„Echt cool“, fanden die Schülerinnen und Schüler der Luitpold-Grundschule den Start in ihr Schulfest, denn zum Auftakt der sommerlichen Feier im Pausenhof erhielten sie einen besonderen Preis verliehen. „Echt kuh-l“ kann auch so geschrieben werden und dann ist es das Motto, unter dem der bundesweite Schulwettbewerb zur ökologischen Landwirtschaft und Ernährung stand. Weit über 600 Kreativarbeiten wurden zum Thema „Essen macht Schule. Bio, vielfältig und gesund“ eingereicht und die Luitpoldschule belegte mit ihrer Idee zur Pausenverpflegung dabei den fünften Platz.

An der Meringer Luitpoldschule gibt es saisonales Pausenbrot

Stellvertretend für ihre ganze Schule beteiligten sich die Klassen 2a und 2b zusammen mit Fachlehrerin Heidi Hagl und gehörten somit zu den 5200 Schülerinnen und Schüler, die sich zum Thema Pausenverpflegung Gedanken machten. Bei den Zweitklässlern gab es immer einen Taler in die Box, wenn ein Kind saisonales und regionales Obst und Gemüse als Pausenverpflegung dabeihatte und diese auch nachhaltig in einer Brotzeitbox transportierte. Doch was bedeutet regional und saisonal? Das erklärten die Schülerinnen und Schüler ihren Gästen beim Sommerfest und zeigten dazu Plakate mit Obst und Gemüse. Stolz hielten sie auch die Plakate in die Höhe, auf der eine Kuh den Daumen hochhält. Sie ist das Maskottchen zum Slogan „Wir machen mit bei „echt kuh-l!“, unter dem das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft den Wettbewerb initiiert und finanziert hat.

Belohnung vom Rotary Club

Zusammen mit ihrer Lehrerin Heidi Hagl hatten die Schülerinnen und Schüler die Idee, nicht nur die Taler in der Box zu sammeln, sondern dazu auch ein kleines Video zu drehen und einzusenden. Damit überzeugten sie die Jury und landeten bundesweit auf dem 5. Platz. Dafür gab es einen großen Applaus von den Gästen auf dem Schulfest. Letztendlich hatten beide Klassen rund 450 Taler in ihrer Box gesammelt und erhielten dafür zusammen ein Preisgeld von 450 Euro. „Jeder eurer Taler war der Jury einen halben Euro wert“, erklärt Gisela Klaus vom Friedberger Rotary Club, die stellvertretend den symbolischen Geldscheck überreichte. Schulleiterin Andrea Fischer hatte die Rotarier hinzugezogen, da diese immer wieder Projekte in der Region fördern.

„Wir waren natürlich gleich einverstanden, eure Aktion zu unterstützen, und wollen euch zusätzlich noch eine kleine Belohnung spendieren“, erklärte Gisela Klaus. Passend zum Thema „Essen macht Schule! Bio, vielfältig und gesund“ brachte sie drei große Johannisbeersträucher mit, die im Grünen hinter dem Schulgebäude eingepflanzt werden sollen und vielleicht schon im kommenden Jahr leckere Früchte tragen. Wofür die Luitpoldschule das Preisgeld aus dem Wettbewerb des Bundesprogramms ökologischer Landbau einsetzt, steht noch nicht fest, erklärte Schulleiterin Andrea Fischer. „Auf jeden Fall wird es eine Unternehmung, die thematisch passt und von der alle Schülerinnen und Schüler profitieren“.