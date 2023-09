Märchen, Zumba, Jonglieren: Spielefest zum Weltkindertag am Badanger

Wetterpech wäre diesmal kein Problem: Für das umfangreiche Programm am Meringer Badanger gibt es bei schlechtem Wetter erstmals einen Ausweichtermin.

Nach vier Jahren Pause wegen der Corona-Pandemie und schlechtem Wetter im letzten Jahr wird am 17. September von 14 bis 18 Uhr wieder ein Spielefest auf dem Badangergelände angeboten. Seit Juni bereiten die Organisatoren Jörg und Barbara Häberle mit acht weiteren Personen, Vereinen und Organisationen in Mering, Ried und Kissing die Veranstaltung unter dem Motto „Auf die Kinder kommt es an“ vor. Und da wird einiges geboten.

Für das leibliche Wohl ist mit Bratwürsten, Fleischpflanzerln, Käsesemmeln, einem Kuchenbuffet sowie einer großen Getränkeauswahl gesorgt. Das Nachwuchsorchester der Kolping Kapelle spielt von 14.30 bis 15 Uhr und von 17 bis 18 Uhr gibt es Auftritte der Meringer Vereine MSV Rock ’n’ Roll und Showtanz, Zumba Kids und der FKM Kindergarde. Der Ausweichtermin bei schlechter Witterung ist am Samstag, 23. September.

Jörg und Barbara Häberle sind seit den Anfängen des Meringer Spielefestes dabei

Seit 1996 findet in Mering das Spielefest zum Weltkindertag, der auf die Rechte von Kindern aufmerksam machen soll, statt und zieht jedes Jahr zahlreiche Besucher auch aus den Nachbargemeinden an. Die damalige Jugendbeauftragte Marita Rach-Wiegel hatte die Idee für das von Anfang an sehr beliebte Spielefest und Jörg und Barbara Häberle organisierten es seitdem jedes Jahr mit viel Enthusiasmus.

„Gerade in Zeiten, in denen man immer wieder von Kinderarmut und Grundsicherung hört, halte ich so ein Fest für sehr wichtig“, erklärt Barbara Häberle und freut sich, dass so viele ehrenamtliche Helfer und Helferinnen wieder dabei sind, um den Kindern einen schönen Tag zu bescheren. Sie dankt auch dem Biergartenbetreiber Acky Resch, der ihnen Biertische und -bänke für die Gäste zur Verfügung stellt.

Jörg und Barbara Häberle haben gemeinsam mit acht weiteren Personen ein umfangreiches Programm für das diesjährige Spielefest zum Weltkindertag im Badangergelände am 17. September auf die Beine gestellt. Foto: Heike Scherer

Zum ersten Mal gibt es einen Zumba Kids Workshop von 15.15 bis 15.45 Uhr für die Kinder von sechs bis acht Jahren, von 16 bis 16.30 Uhr für die Neun- bis Elfjährigen, den Micon Kreft mit zwei Helferinnen anbietet. Märchen und Geschichten erzählen die Mitglieder des Vereins Internationale Kultur Mering und die Pfadfindergruppe Meringer Biber.

Für Sportbegeisterte ist beim Spielefest in Mering einiges geboten

Wer eher sportliche Aktivitäten bevorzugt, hat die Wahl zwischen der Luft-Dartscheibe des SV Mering, Jonglieren und der Slackline des TV Mering, Koordinationsspielen der AWO Mering oder verwandelt sich bei der DAV Jugend- und Familiengruppe in einen Paarpiraten, der im Kanu auf der Paar fährt.

Für Kinder, die lieber kreativ tätig sein wollen, ist die Auswahl an Angeboten riesig. Sie können Traumfänger, Ketten mit Perlen oder Fruitloops, Holzanhänger, ein Kaleidoskop oder ein Ohrenzwickerhäuschen anfertigen, T-Shirts bemalen, Igel aus Ton, Gegenstände aus Salzteig formen, Steinmännchen herstellen oder basteln. Die Natur- und Umweltpädagogin Valerie stellt Naturfarben zum Malen bereit und ermöglicht Blütentattoos. Auch die Boulebahn und das Schachspiel des Schachclubs stehen für Interessierte zur Verfügung. Außerdem gibt es Bewegungsspiele, ein Angelspiel, einen Barfußpfad, ein Glücksrad und eine Spielrennbahn. Das Bürgernetz wird mit der Fahrradrikscha für den Transport auf dem Gelände sorgen.