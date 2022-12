Märchenhaftes in der Meringer Bücherei

Geschichtenerzählerin und Autorin Manuela Krämer erzählt über 40 Kindern Märchen aus Südamerika, Afrika, Norwegen und von den Gebrüdern Grimm.

Seit 2013 gibt es die Märchenstunde im Advent in der Bücherei Mering. Anita Schneider, Ortsvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen hatte die Idee, diese Veranstaltung für Familien einzuführen. Auch nach fast zehn Jahren kommen noch immer viele Mädchen und Buben. Über 40 Kinder hörten zusammen mit ihren Eltern der Geschichtenerzählerin aufmerksam zu. Manuela Krämer, die seit Kindheit an Märchen liebt und einen großen Märchenschatz zu Hause hat, gelang es, sie eine Stunde lang in den Bann zu ziehen.

Das erste Märchen "Vom Jaguar und dem Regen" stammte aus Südamerika. "Die Menschen schlafen dort draußen in ihren Hängematten, weil es im Haus dunkel und rauchig ist", begann Manuela Krämer. Erstaunt hörten die Kinder, wie der Jaguar es nicht schaffte, die Menschen in Angst zu versetzen, aber der Regen jagte sie durch seine Wucht ins Haus.

Märchensammlung gibt es auch in der Bücherei zum Ausleihen

Aus Simbabwe hatte Manuela Krämer das Märchen "Wie die Katze zu den Menschen ins Haus kam" mitgebracht. Eine Katze, die in Nebelwäldern lebte, fühlte sich einsam und wollte den schönsten und stärksten Gefährten haben. Immer wieder hatte sie Pech, dass die Tiere, die sie sich ausgesucht hatte, tot umfielen, bis sie herausfand, dass der Mensch der stärkste ist, und sie folgte ihm zu seiner Hütte. Als jedoch auch der Mann alle viere von sich streckte und die Frau mit dem Sari und dem Krug herauskam, begab sich die Katze an die Feuerstelle und blieb fortan im Haus. "Diese Märchensammlung von Nelson Mandela findet ihr auch in der Bücherei zum Ausleihen", verriet Krämer.

Europäisch wurde es bei zwei Märchen der Gebrüder Grimm, "Jorinde und Joringel" und "Die Rübe", durch die ein armer Soldat vom König beschenkt und so reich wie sein Bruder wurde. Mitmachen konnten drei Kinder bei dem norwegischen Märchen vom Brückentroll und den drei Ziegenböcken. Katrin Wiegel war mit ihrem zweijährigen Son Neo und der sechsjährigen Tochter Ella zum ersten Mal in die Bücherei Mering gekommen. "Ich fand die Veranstaltung sehr schön, weil es Märchen waren, die ich noch nicht kannte und die lustig waren", verriet sie.

