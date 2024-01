Märsche, Tanz und tolle Kostüme: Faschingskomitee startet in die Saison

Plus Drei Stunden Programm stellt das Meringer Faschingskomitee FKM für die Inthronisation auf die Beine. Die begeisterten Zuschauer sehen das Ergebnis monatelangen Trainings.

Die Mehrzweckhalle ist festlich geschmückt und in bunte Farben getaucht. Die ersten Besucherinnen und Besucher genießen an der Bar einen Cocktail, während die Mädchen der Jugendgarde und der Großen Garde ihrem ersten Auftritt unter dem Motto „Copacabana 2024“ entgegenfiebern.

Um 20 Uhr ist es endlich so weit, die Inthronisation kann beginnen. Große Garde, Jugendgarde und der gesamte Elferrat ziehen durch die voll besetzte Mehrzweckhalle bis zur Bühne. Als Ehrengäste begrüßen die Moderatoren Benjamin und Johannes Gottwald Bürgermeister Florian Mayer, Altbürgermeister Hans-Dieter Kandler, SV-Vorsitzenden Georg Resch, Ehrenmajorin Antonia Plattenberger und Ehrenmützenträger Franz Knittel. Knittel hatte die Vereinshymne „Lach Moro, lach“ für das Faschingskomitee geschrieben.