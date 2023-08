Sie holen Italien nach Mering: Das Mama Rosa eröffnet

Statt Feinkost aus Frankreich gibt es jetzt italienische Spezialitäten. Wael Landau will seinen Traum in die Realität umsetzen.

Italienische Weine von Südtirol bis Sizilien. Limoncello, Pfirsichlikör, Käse, weißer Thunfisch, Oliven, Pesto, Olivenöl, Balsamicoessig, Sardinen und frische Nudeln, das und noch einiges mehr ist künftig in Mering erhältlich. Jetzt eröffnete Wael Landau mit seinem Kollegen Umberto Scognamiglio sein Geschäft „Mama Rosa“ in der Bürgermeister-Wohlgeschaffen-Str. 8 im Meringer Ortszentrum.

„Es war schon drei Jahre mein Traum gewesen, hier mein eigenes Geschäft zu eröffnen. Jetzt freue ich mich, dass es endlich so weit ist“, sagt der gebürtige Tunesier, der bereits vor 20 Jahren nach Deutschland kam, um hier Informatik zu studieren. Nach sechs Jahren in Mering wohnt er jetzt mit seiner Familie in Graben und ist hauptberuflich als selbständiger IT-Berater tätig.

Die Waren im Mama Rosa in Mering kommen direkt aus Italien

Umberto Scognamiglio kauft alle Waren, die im Geschäft angeboten werden, direkt in Italien. Bis kurz vor der Eröffnung waren Wael Landau und Umberto Scognamiglio mit den letzten Arbeiten beschäftigt. Sie bauten ab April neue Regale ein, strichen die Wände und richteten das Geschäft komplett neu ein. An den Fenstern befinden sich Tische und Hocker, denn es soll künftig möglich sein, Weinproben mit Essen zu buchen.

Silke und Nils Hofmann aus Mering freuten sich, dass es wieder ein Nachfolgegeschäft gibt. „Wir trinken gerne italienischen Wein und essen gerne Spezialitäten aus Italien“, verriet Silke Hofmann. Ihren Urlaub verbringen sie oft in Südtirol, um dort mit dem Mountainbike oder im Winter Ski zu fahren. Auch Kaisa Marxer aus Mering findet es gut, dass wieder ein Spezialitätengeschäft in den leerstehenden Laden gekommen ist. Evi Füger von Sana Yoga sieht das neue Geschäft als Bereicherung für Mering und möchte mit Freunden einmal eine Weinprobe buchen.

Die Öffnungszeiten von Mama Rosa sind: Dienstag bis Donnerstag 16 bis 20 Uhr, Samstag von 11 bis 20 Uhr.