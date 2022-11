Mann versucht in Mering Baby zu entführen – 23-Jähriger festgenommen

Eine Mutter ist in Mering-St. Afra mit dem Kinderwagen unterwegs. Plötzlich schubst ein Mann sie weg und versucht, mit dem Baby zu fliehen. Das hat Folgen.

Einen Schock muss am Montag wohl eine 32-jährige Mutter in Mering erlitten haben. Ihr Baby wurde beinahe aus dem Kinderwagen entführt. Sie war gegen 9.30 Uhr in der Nähe des Gaußrings spazieren. Plötzlich näherte sich laut Polizei ihr ein unbekannter Mann. Der 23-Jährige schubste die Frau zur Seite und entfernte sich mitsamt dem Kinderwagen. Nach einigen Metern blieb er stehen und versuchte das Kind herauszunehmen.

Kindesentführung: Zeugin merkt sich Kennzeichen des Täters

Das gelang ihm nicht, da der einige Wochen alte Säugling sich in einem Sitz befand. Währenddessen hatte die 32-Jährige den Täter wieder eingeholt, weshalb der Mann von seinem Vorhaben abließ und mit seinem Auto flüchtete. Eine unbeteiligte Zeugin merkte sich das Kennzeichen des Unbekannten. Kurz darauf nahm die Polizei den Mann an seiner Anschrift fest.

Der 23-Jährige wurde am Dienstag wegen der versuchten schweren Entziehung Minderjähriger auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl gegen den 23-Jährigen und setzte diesen in Vollzug. (diba)