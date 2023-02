Mering

vor 17 Min.

Mann wird nach Prügelattacke auf seine (Ex)-Freundin verurteilt

Plus Das Amtsgericht Aichach verurteilt einen jungen Mann zu Sozialstunden. Er hatte seine (Ex)-Freundin mit Schlägen erheblich verletzt. Das milde Urteil hat mehrere Gründe.

Von Bill Titze

"Normalerweise würden Sie bei mir im Arrest landen." Richterin Eva-Maria Grosse fand bei der Urteilsverkündung im Aichacher Amtsgericht deutliche Worte für den 21-Jährigen, der auf der Anklagebank saß. Im März 2022 hatte dieser in Mering seine damalige Ex-Freundin in ihrer Wohnung mit Schlägen übel zugerichtet. Dass es am Ende doch "nur" Sozialstunden wurden, hatte er mehreren Umständen zu verdanken.

